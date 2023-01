Was, dir sagt der Name Xcel Energy (WKN: 855009) so gut wie gar nichts? Dann bist du sicherlich in allerbester Gesellschaft. Denn die Aktie des Energielieferanten aus Minneapolis ist bei deutschen Anlegern nämlich so gut wie unbekannt. Doch wir reden hier über ein Unternehmen, das immerhin einen Börsenwert von fast 40 Mrd. US-Dollar aufweist und im Jahr 2021 einen Umsatz von 13,4 Mrd. US-Dollar generieren konnte. In acht Bundesstaaten der USA beliefert Xcel Energy insgesamt 3,7 Mio. Kunden mit Strom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...