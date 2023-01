Vom 11. bis zum 13. Jänner findet die von Baader veranstaltete Swiss Equity Conference statt. Am 12. Jänner präsentiert dort die heimische Pierer Mobility AG vor Investoren. Es weren CFO Friedrich Roithner und Vorstand Hubert Trunkenpolz vor Ort sein. Am 11. 1. findet zudem die Austrian Top-Picks Zürich statt, die von Wiener Börse und Raiffeisen veranstaltet wird. In 33 One-on-One bzw. Small-Group Meetings treffen die teilnehmenden Unternehmen AT&S, Frequentis, Mayr-Melnhof, Palfinger, RBI, SBO und Uniqa auf insgesamt 15 institutionelle Investoren.

Den vollständigen Artikel lesen ...