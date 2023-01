About You legte die Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 22/23 vor und verzeichnete eine weitere Verlangsamung des Umsatzwachstums, die auf Preisnachlässe und eine anhaltend schwache Verbraucherstimmung zurückzuführen war. Das von Rabatten geprägte Marktumfeld sowie die Nachfrage nach günstigeren Modeartikeln drückten auf den Bruttogewinn. Höhere Betriebskosten begleiteten eine Ausweitung der operativen Verluste auf EUR 43,1 Mio. auf Ebene des bereinigten EBITDA. Das Unternehmen peilt nunmehr das untere Ende des Ausblicks für das Geschäftsjahr an. About You werde den Fokus auf Break-even im nächsten Geschäftsjahr verstärken. Nach Senkung ihrer Schätzungen kommen die Analysten von AlsterResearch zu einem neuen Kursziel von EUR 7,00 (alt: EUR 8,00). Vor dem Hintergrund des aktuellen Kursrückgangs empfiehlt AlsterResearch die Aktie von About You weiterhin zu KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/ABOUT%20YOU%20Holding%20SE





ABOUT YOU-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de