Der Wettbewerb für Google im Bereich künstliche Intelligenz könnte sich weiter verschärfen. Laut Medienberichten plant Microsoft ein milliardenschweres Investment in OpenAI, dem Unternehmen hinter dem Chatbot ChatGPT. Schon heute ist der Konzern an dem Start-up beteiligt und könnte bald mehr als ein Drittel der Anteile halten.Wie das Nachrichtenportal Semafor unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, befinden sich Microsoft und OpenAI seit Monaten in Verhandlungen über eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...