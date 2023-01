Mutares Aktie mit dem Drang zu mehr. Mehr Übernahmen, mehr - wesentlich mehr - Umsatz und auch auf der Verkaufsseite einige "sehr reife Beteiligungen". So konnte man von einem für die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) brennenden CIO, Johannes Laumann, auf dem EKF2022 erfahren. Nicht nur die Bilanz des Carve-Out Spezialisten in 2022 kann sich sehen lassen: 5 Exits und 14 "Zukäufe" mit einem wohl erreichbaren Konzernumsatzziel von mindestens 4 Mrd , nein auch 2023 lässt sich gut an. Nachdem man bereits ein klassisches Carve-Out des Gea-Konzerns nach gut zwei Jahren Mutares-zugehörigkeit ...

