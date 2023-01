Nach einer Empfehlung der Investmentbank Oddo BHF haben Papiere von Evotec am Dienstag an den erfolgreichen Jahresstart angeknüpft. Die Aktien des Wirkstoffforschers nähern sich nach fast neun Prozent Plus in 2023 ihrer 50-Tage-Linie bei 16,69 Euro. Oddo-BHF-Experte Stephan Wulf traut ihnen 23 Euro zu und startete seine Bewertung mit "Outperform".Evotec helfe mit seiner Plattform den Pharmakunden dabei, in der Forschung und Entwicklung Zeit und Geld zu sparen, so Wulf. Zudem könnten sie präzisere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...