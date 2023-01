Die Aktien von Airbus konnten am Vortag bis 117,92 Euro ansteigen und sackten in der Folge wieder ab und zeigen sich am heutigen Dienstag bei 115,02 Euro und damit direkt an der Unterstützung im Bereich von 115,00 Euro. Hier könnten die Papiere wieder nach oben abprallen und die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Zuvor hieß es im Insight: "Rückläufe sollten nun im Bereich um den 10er-EMA im Tageschart auslaufen, der aktuell bei 114,60 Euro notiert. ...

