Der DAX konnte am Vortag weiter ansteigen und die Aufwärtsdynamik vom Freitag weiter fortsetzen. Im Tageshoch erreichte der DAX am Vortag 14.832 Punkte und drehte dann wieder nach unten ab. Der DAX ging per Börsenschluss bei 14.792 Punkten aus dem Handel und zeigt sich am heutigen Dienstag im Bereich von 14.730 Punkten tiefer. Im Fokus steht aktuell der Fibonacci-Fächer im Monatschart im Bereich von etwa 14.750 Punkten. Gelingt dem DAX hier ein nachhaltiger ...

