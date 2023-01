Baden-Baden (ots) -Festival vom 12. bis 14. Januar 2023 in Mannheim / Liveshows von elf verschiedenen Podcasts: mit spannenden Gästen, relevanten Themen und viel SpaßVom 12. bis 14. Januar 2023 können Fans ihre Lieblingspodcast-Hosts in Mannheim hautnah erleben - mit elf Live-Podcasts und weiterem Programm an insgesamt vier Locations in der Stadt. Mit dabei u. a. "Gefühlte Fakten", "Deutschland3000" und "Gästeliste Geisterbahn". Tickets und weitere Informationen zu den einzelnen Shows unter swr.de/podcastfestival.Die Headliner beim SWR Podcast-FestivalDas SWR Podcast-Festival bringt vielseitige Protagonist:innen der deutschen Podcastlandschaft nach Mannheim. Gemeinsam mit spannenden Gästen oder in der "Podcast-Stammformation" sorgen sie für beste Unterhaltung auf der Bühne. Zu Gast im "Deutschland3000"-Podcast von Eva Schulz ist dabei Musiker und Produzent Adel Tawil. Die Moderatorin freut sich auf die erste "Deutschland3000"-Aufzeichnung mit Publikum seit 2020 und ihren Gast: "Adel Tawil ist einer der bekanntesten deutschen Musiker. Aber wer ist die Person hinter den Hits? Ich freue mich darauf, das beim SWR Podcast-Festival herauszufinden - noch dazu endlich wieder vor Publikum! Erfahrungsgemäß kommen dabei noch einmal ganz andere Gespräche zustande. Deshalb freue ich mich mindestens so sehr auf die Mannheimer wie auf meinen Gast."Die Fans von "Gästeliste Geisterbahn" können sich auf Live-Comedy auf der Bühne freuen. Das Trio um Nilz Bokelberg, Markus Herrmann und Donnie O'Sullivan ist am Samstag zu Gast in der Alten Feuerwache. Dabei haben die Drei eine Show im Gepäck, die das Publikum ebenso unterhält wie fordert - mit liebgewonnenen Traditionen, wie den Zuschauerfragen, die live vor Ort beantwortet werden und neuen Showelementen. Unterhaltung pur gibt es mit dem Comedy-Duo Christian Huber und Tarkan Bagci, die am Donnerstag, den 12. Januar, mit ihrem Podcast "Gefühlte Fakten" im Capitol in Mannheim zu Gast sind.Heimspiel für SWR ProduktionenAuch SWR-Formate können vor Ort live erlebt werden. Der erfolgreiche "SWR2 Wissen"-Podcast widmet sich dabei dem Thema Schule in Deutschland. Beim Science Talk spricht "SWR2 Wissen"-Host Ralf Caspary mit Bildungsinfluencer Bob Blume (@netzlehrer (https://www.instagram.com/netzlehrer/)) über das deutsche Bildungssystem und Tricks und Wege, um junge Menschen für das Lernen zu begeistern. Außerdem kommen True-Crime-Fans beim SWR Podcast-Festival auf ihre Kosten. Thomas Fischer und Holger Schmidt behandeln in ihrem Podcast "Sprechen wir über Mord?!" über ein Verbrechen, dass Anfang der 2000er Jahre die Rhein-Neckar Region bewegt hat.Die Locations und weiterer Podcast-ContentNeben den Headlinern und den bekannten SWR Produktionen können viele weitere Podcasts live erlebt werden. Über drei Tage hinweg bespielt das SWR Podcast-Festival insgesamt sechs Bühnen an vier Locations in der Stadt und verwandelt so Mannheim in Deutschlands Podcast-Hauptstadt. Dabei ist das Festival zu Gast im Capitol, der Alten Feuerwache, dem Jugendkulturzentrum Forum und in der Popakademie Baden-Württemberg. Tickets und Infos zu den einzelnen Shows können vorab über swr.de/podcastfestival (https://www.swr.de/home/podcastfestival-100.html) erworben werden.Zahlreiche Liveshows des SWR Podcast-Festivals werden aufgezeichnet und können im Anschluss an das Festival exklusiv in der ARD Audiothek abgerufen werden. Das SWR Podcast-Festival wird von SWR Kultur, dem neuen medienübergreifenden Absender des SWR für Kulturinhalte, begleitet. Auf Instagram (https://www.instagram.com/swrkultur/?hl=de) und in Facebook (https://www.facebook.com/SWRKultur) können sich Nutzer:innen so auf vielfältige Inhalte rund um Podcasts und das Festival bei SWR Kultur freuen.Das Programm und die Locations im Überblick:Donnerstag, 12.1.2023"Gefühlte Fakten" - Capitol"Eine Stunde History" - Alte Feuerwache (ausverkauft)"Sprechen wir über Mord!?" - Alte FeuerwacheFreitag, 13.1.2023"Deutschland 3000" - Alte Feuerwache"Retterview" - Forum"Der Gangster, der Junkie und die Hure" - Alte Feuerwache (ausverkauft)"too many tabs" - Popakademie (ausverkauft)"flüsterPOP" - Popakademie (Tickets wurden nur verlost)Samstag, 14.1.2023"Gästeliste Geisterbahn" - Alte Feuerwache"SWR2 Wissen" - Alte Feuerwache"njette Mädchen" - Popakademie (Tickets wurden nur verlost)Änderungen vorbehalten!Mehr Infos und Tickets auf https://www.swr.de/home/podcastfestival-100.html