FREMONT, Kalifornien, USA (ots) -Foxit (https://www.foxit.com/de/), ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und -Dienstleistungen, gab heute die Ergebnisse einer von Forrester Consulting durchgeführten Total Economic Impact TM-Studie bekannt. Die unabhängigen Studienergebnisse zeigen, dass ein Unternehmen mit 7.000 Mitarbeitern beim Wechsel von seiner alten PDF-Software zu Foxit PDF Editor innerhalb von drei Jahren einen Nettobarwert von 5 Millionen US-Dollar in Form von Kosteneinsparungen und geschäftlichen Vorteilen erzielen kann. Das entspricht einem ROI von 284 %.Die Studie basiert auf Interviews mit Foxit-Kunden, aus denen ein Modellunternehmen mit 7.000 Mitarbeitern erstellt wurde, das von seiner bisher verwendeten Legacy-Software für PDF-Bearbeitung auf den Foxit PDF Editor umgestiegen ist.Dank ROI-Rechner Sparpotenzial besser erkennenMithilfe des ROI-Rechners (https://www.foxit.com/de/2022/pdf-editor/the-total-economic-impact-pdf-roi-calculator/) von Foxit lässt sich ermitteln, wie viel Unternehmen durch den Wechsel von ihrer alten PDF-Software einsparen können.Der Wechsel zu Foxit PDF Editor bringt klar messbare Vorteile wie:- 84 % weniger Software-Lizenzgebühren- 84 % geringere IT-Support- und Verwaltungskosten- Verbesserte Sicherheit, einschließlich einer Kostenersparnis von 84 % aufgrund der schnelleren Bereitstellung von Sicherheits-Patches und des Wegfalls der Notwendigkeit für Unternehmen, eigene Patch-Prozesse durchzuführenGroßer wirtschaftlicher Nutzen: Erhebliche Produktivitätssteigerungen von 7 % pro User durch den breiteren Einsatz von PDF-Bearbeitungssoftware"Durch erhebliche Kosteneinsparungen bei Lizenzierung, IT-Support und Sicherheit können Unternehmen, die auf Foxit PDF Editor umsteigen, Foxits Lösung einer viel höheren Anzahl an Mitarbeitern bereitstellen, was zu finanziell deutlich messbaren Produktivitätssteigerungen führt", so Nick Mayberry, Berater bei Forrester. "Einige Unternehmen werden sich vielleicht dazu entschließen, die daraus resultierenden Einsparungen in andere Initiativen zu reinvestieren, was wiederum zu geschäftlichen Vorteilen führt.""Unternehmen, die in Erwägung ziehen, ihre derzeitige Legacy-PDF-Software durch Foxits Lösung zu ersetzen, fragen häufig, welche Rendite sie für ihren Aufwand erwarten können", so Frank Kettenstock, Chief Marketing Officer bei Foxit. "Wir haben diese Studie in Auftrag gegeben, um den Nutzen aufzuzeigen, den unsere Kunden durch den Wechsel erwarten können. Wie Forrester herausgefunden hat, profitieren Unternehmen nicht nur von reduzierten Lizenzkosten, sondern auch von erheblichen Einsparungen beim IT-Support, messbaren Verbesserungen bei der Sicherheit sowie Produktivitätssteigerungen und verbesserter Benutzererfahrung der Mitarbeiter."Über die StudieIm Rahmen der Studie führte Forrester Interviews mit vier großen Foxit-Kunden, die ihre bestehende Legacy-Software durch Foxit PDF Editor (https://www.foxit.com/de/pdf-editor/) ersetzt haben. Basierend auf deren Angaben erstellte Forrester ein Modellunternehmen mit 7.000 Mitarbeitern, das Foxits PDF-Lösung für 6.825 Mitarbeiter bereitstellt. Laut Forrester gaben die für die Studie befragten Unternehmen an, dass die hohen Kosten für Softwarelizenzen und IT-Support sie davon abgehalten hätten, eine breitere Softwareimplementierung mit ihrem alten Anbieter durchzuführen.Die Finanzanalyse von Forrester ergab, dass das Modellunternehmen über einen Zeitraum von drei Jahren einen Nutzen in Höhe von 6,8 Millionen US-Dollar gegenüber Kosten in Höhe von 1,8 Millionen US-Dollar erzielte, was einen Kapitalwert von 5,0 Millionen US-Dollar und einen ROI von 284 % ergibt.Der Dollarwert des Nutzens, der sich über drei Jahre ergab, umfasste 558.000 US-Dollar an reduzierten Lizenzkosten, 435.000 US-Dollar an reduzierten IT-Support- und Verwaltungskosten, 399.000 US-Dollar an verbesserter Sicherheit und 5,4 Millionen US-Dollar an verbesserter Mitarbeiterproduktivität.Weitere Einsparungen durch E-SignaturenDie Forrester-Studie "Total Economic Impact" TM bezieht sich ausschließlich auf den geschäftlichen Nutzen, der sich aus dem Wechsel zu Foxit PDF Editor ergibt. Forrester stellt jedoch fest, dass Unternehmen auch durch den Einsatz von Foxits elektronischer Signaturlösung Foxit eSign erhebliche Vorteile erzielen können. "Unternehmen können außerdem auch von der Verwendung der E-Signatur-Lösung von Foxit profitieren. Ähnlich wie beim Foxit PDF Editor kann die Umstellung auf die Foxit-Lösung für E-Signaturen im Vergleich zu früheren Lösungen für E-Signaturen Kosten sparen und gleichzeitig durch die Ausweitung der internen Nutzung elektronischer Signaturen die Produktivität der Mitarbeiter verbessern", heißt es in der Studie."Foxit hat es sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden dabei zu helfen, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen - nicht nur durch die Entwicklung der bestmöglichen PDF- und E-Signatur-Lösungen zu einem erschwinglichen Preis, sondern auch durch den Aufbau eines Unternehmens, das hervorragenden Kundensupport und -betreuung bietet", so Kettenstock. "Unser unermüdlicher Einsatz hat Foxit zur Nummer eins unter den Alternativen zu Adobe Acrobat auf dem Markt gemacht."Über FoxitFoxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und -Dienstleistungen, der Wissensarbeiter*innen hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen. Mit benutzerfreundlicher Desktop-Software, mobilen Apps und Cloud-Diensten können User*innen Dokumente mit den integrierten PDF-Editor- und eSign-Angeboten erstellen, bearbeiten, ausfüllen und unterschreiben. Softwareentwickler binden Foxits innovative PDF-Technologie über leistungsstarke, plattformübergreifende Software Developer Kits (SDK) in ihre Anwendungen ein.Foxit hat über 700 Millionen Anwender*innen und über 485.000 Kund*innen in mehr als 200 Ländern, von KMUs bis hin zu global agierenden Konzernen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Die Europazentrale befindet sich in Berlin. 