Frankfurt am Main (ots) -Indegene, ein digital spezialisiertes Unternehmen, welches für die Vermarktung von Life-Sciences-Produkten verantwortlich ist, gab heute die Eröffnung einer neuen zentralen Niederlassung in Deutschland bekannt, mit dem es sein kundenorientiertes Beratungs- und Managementteam in der Region erweitert.Mit dieser neuen zentralen Niederlassung in Frankfurt am Main baut Indegene seine Präsenz in Europa weiter aus, um Life-Sciences-Unternehmen dabei zu unterstützen, die digitale Transformation entlang der gesamten Wertschöpfungskette und der Vermarktung zu beschleunigen. Die lokal beschäftigten Expertenteams von Indegene werden eng mit Kunden in Deutschland und ganz Europa zusammenarbeiten, um Beratungsleistungen und Healthcare-Lösungen für das Gesundheitswesen anzubieten."Deutschland ist ein 'Key Market' für Life-Sciences-Unternehmen in Europa. Der Umfang und das Tempo der Innovation sowie die vorhandene Qualifikation der Talente sind unglaublich", sagte Manish Gupta, Chairman und CEO von Indegene. "Unsere Investition in Deutschland unterstreicht unser kontinuierliches Engagement in dieser Region. Mit dieser neuen zentralen Struktur können wir noch effektiver mit unseren Kunden zusammenarbeiten und gemeinsam neue digitale Innovationen hervorbringen.Mit Standorten in UK, Irland und der Schweiz verfügt Indegene bereits über eine bedeutende Präsenz in Europa. Im Jahr 2019 erwarb Indegene DT Associates mit einen Standort in UK, ein Beratungsunternehmen, das Kunden im Healthcare-Bereich und Biowissenschaften berät. Indegene unterstützt viele führende Life-Sciences-Kunden in der Region, dieses bezieht sich auf vielfältige Weise entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Vermarktung."Während der letzten drei Jahren hat Indegene uns dabei geholfen, unsere Go-to-Market-Aktivitäten umzugestalten und eine bessere Ansprache von Ärzten und Patienten durch agilere, datengesteuerte Omnichannel-Methoden zu ermöglichen. Die Expertise im Life-Sciences-Bereich und der digitale Ansatz helfen uns, die Markteinführungszeit zu verkürzen und eine bessere Konsistenz unserer kommunizierten Botschaften weltweit zu erreichen", sagte Dr. Michael Kurr, Global Head of Go-to-Market Services, Boehringer Ingelheim. "Mit der neuen zentralen Niederlassung von Indegene in Deutschland, können wir vor Ort besser zusammenarbeiten und mehr Synergien erzielen."Es wird erwartet, dass die Ausgaben für Arzneimittel in Deutschland von 64,6 Mrd. USD im Jahr 2021 auf 76 bis 96 Mrd. USD bei einer Wachstumsrate von 4,5 bis 7,5 % (2022 bis 2026)[1] steigen werden.Zu den Kunden von Indegene, das über sechs operative Zentren und 16 Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien verfügt, gehören 19 der 20 größten biopharmazeutischen Unternehmen[2], sowie viele aufstrebende Biotech-Unternehmen und Medizintechnikfirmen. Indegene wurde vom Life Science Commercial Services Specialists PEAK Matrix Assessment® 2022 der Everest Group als führendes Unternehmen eingestuft.[1] Der Bericht des IQVIA-Instituts - Die weltweite Verwendung von Arzneimitteln 2022[2] Nach Umsatz ab dem Haushaltsjahr 2021Über IndegeneWir sind ein innovatives digitales Unternehmen, welches für die Vermarktung von Life-Sciences-Produkten und Healthcare-Lösungen verantwortlich ist. Wir helfen biopharmazeutischen, biotechnologischen und medizintechnischen Unternehmen dabei, Produkte und Lösungen zu entwickeln, diese auf den Markt zu bringen und ihren Einfluss während des gesamten Lebenszyklus auf effektivere, effizientere und modernere Weise zu steigern. Wir vereinen Expertise im Healthcare-Bereich, zweckmäßige Technologie und ein flexibles und agiles Betriebsmodell, um eine breite Palette von Lösungen anzubieten. Diese zielen unter anderem darauf ab, Patienten und Ärzten ein personalisiertes, skalierbares und auf allen Kanälen stattfindendes Erlebnis zu bieten.Das ist es, was unser Team antreibt. Unser Ziel ist es, Life-Sciences-Unternehmen für die Zukunft zu rüsten.Um mehr über Indegene zu erfahren, besuchen Sie bitte www.indegene.com.