Die Investmentbank Jefferies geht davon aus, dass mehrere große Technologie-Unternehmen in diesem Jahr outperformen werden. Denn ihre Kostensenkungsmaßnahmen und attraktiven Bewertungen machen sie zu guten Investmentchancen. Am Montag stellte der Internetanalyst Brent Thill seine Top-Aktien für 2023 vor. Von Tae KimBarron'sÜbersetzung: Laura MarkusThill empfiehlt Meta, Alphabet und Uber und stuft alle drei Unternehmen mit "Buy" ein. Am Montag stieg die Meta-Aktie im frühen Handel um 1,2 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...