Nach 43 Tagen an der Station hat eine Dragon-Kapsel am Montag um kurz nach 23 Uhr ihren Aufenthalt bei der Internationalen Raumstation (ISS) beendet. Sie bringt sensible Proben auf die Erde zurück. Nach der Abkopplung von der ISS wird die Dragon-Kapsel des US-Raumfahrunternehmens SpaceX nun bis Mittwoch die Erde umkreisen. Dann wird die Kapsel wieder in die Erdatmosphäre eintreten und vor der Küste Floridas wassern, wo sie schon von SpaceX- und Nasa-Personal erwartet werden wird. Teile des Fluges werden live ...

