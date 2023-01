EQS-News: Defence Therapeutics Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

_________________________________________________________________ CSE: DTC Börse Frankfurt: DTC USOTC: DTCFFPRESSEMITTEILUNG DAS PROGRAMM ZUR ENTWICKLUNG EINES MIT DER ACCUMTM-TECHNOLOGIE VERKNÜPFTEN mRNA-IMPFSTOFFS WURDE EINGELEITET Vancouver, British Columbia, Kanada, den 10. Januar 2023 - Defence Therapeutics Inc. ("Defence" oder das "Unternehmen"), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von immunonkologischen Vakzinen und Technologien zur Arzneimittelverabreichung spezialisiert hat, freut sich, über den Fortschritt bei der Entwicklung seines AccumTM-mRNA-Impfstoffprogramms berichten zu können. Dieses F&E-Programm wird sich nicht nur auf das Gebiet der Krebsimmuntherapie auswirken, sondern kann auch direkt für die Entwicklung neuer Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten angewandt werden. Der Ansatz der mRNA-Impfung bietet gegenüber dem Einsatz peptid- oder proteinbasierter Vakzine enorme Vorteile. Wie jedes andere Biomolekül ist mRNA überaus empfindlich gegenüber schwierigen Bedingungen wie einem hohen Säuregrad und Enzymreaktionen, die ihre therapeutische Wirksamkeit unverzüglich beeinträchtigen würden. Darüber hinaus müssen mRNA-Moleküle das Cytoplasma erreichen, wo sie wirkungsvoll in volle Proteine umgewandelt werden können. An diesem Punkt könnte AccumTM zusätzliche Stabilität und Wirkungsstärke einbringen. Defence arbeitet mit einem europäischen Privatunternehmen zusammen, um mRNA-Impfstoffe in Verbindung mit AccumTM zu synthetisieren. Defence hat jetzt mit dem Erreichen der Synthese und der Qualitätskontrolle der aminomodifizierten OVA-mRNA mit PolyA-Schwanz die erste Phase der Entwicklung seines mit AccumTM verknüpften mRNA-Vakzins abgeschlossen. Defence macht Fortschritte beim zweiten Schritt, der aus der Verknüpfung von AccumTM-Varianten mit aminomodifizierter mRNA sowie Tests und Analysen bezüglich i) der Wirkung von AccumTM und Linkern auf die mRNA-Stabilität, ii) der Linker-Verbindung mit aminomodifizierter mRNA, iii) der AccumTM-Verknüpfung mit linker-aminomodifizierter mRNA und schließlich iv) der Aufreinigung und Analyse der AccumTM-linker-aminomodifizierten mRNA besteht. Der dritte und letzte Schritt dieser Accum-mRNA-Impfstoffentwicklung, der für Ende Januar 2023 angesetzt ist, wird aus der Herstellung einer kleinen Impfstoffmenge bestehen, um in vivo-Studien an Tieren als direkten Vergleich zwischen mit AccumTM verknüpften und "reinen" mRNA-Vakzinen hinsichtlich ihres Potenzials, eine Immunantwort zu erzeugen, die bestehende Tumore beseitigen und kontrollieren kann, durchzuführen. "Die Entwicklung unseres AccumTM-mRNA-Vakzins liegt im Zeitplan und unsere in vivo-Studie an Tieren mit bestehenden soliden Tumoren ist für dieses Quartal vorgesehen. Das Ziel dieser Studie besteht darin, nachzuweisen, dass AccumTM die therapeutische Wirksamkeit eines beliebigen mRNA-Vakzins erheblich verbessern kann", so Hr. Plouffe, der CEO von Defence Therapeutics. Laut Prognosen von Precedence Research wird der Markt für mRNA-Therapeutika bis 2030 voraussichtlich einen Wert von ca. 128,14 Mrd. USD übersteigen und im Zeitraum von 2022 bis 2030 ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) von 13,03 % verzeichnen. https://www.precedenceresearch.com/mrna-therapeutics-market#:~:text=The%20mRNA%20therapeutics%20market%20size,forecast%20period%202022%20to%202030. Über Defence: Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUMTM-Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden. Weitere Informationen erhalten Sie von: Sebastien Plouffe, Präsident, CEO und Direktor Tel.: (514) 947-2272 Splouffe@defencetherapeutics.com www.defencetherapeutics.com Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als ‚zukunftsgerichtete Aussagen' eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen - jedoch nicht immer - durch Begriffe wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "möglich" und vergleichbare Ausdrücke oder die Aussage, dass bestimmte Ereignisse oder Zustände eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten", gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Erklärungen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Börsengesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls Änderungen bei den Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten der Geschäftsleitung oder bei anderen Faktoren eintreten. Weder die kanadische Wertpapierbörse (CSE) noch deren Aufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

