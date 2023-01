Können wir in Zukunft auf Ladestationen für unsere E-Autos verzichten? Ein neues Projekt der Universität Erlangen-Nürnberg möchte genau das leisten und plant eine Teststrecke mit Induktionsfahrbahn in Nordbayern. Eine beständige Stromverbindung wäre das beste Argument gegen Reichweitenangst und immer größer dimensionierte Akkus. Besonders der potenzielle und auch unter Umweltaspekten günstige Verzicht auf leistungsfähige Akkus lässt Projekte in den Fokus rücken, die eine Stromversorgung elektrischer Fahrzeuge nach dem Induktionsverfahren möglich ...

