Der DAX hat in der ersten Handelswoche in 2023 kräftig zugelegt. Ein Plus von knapp fünf Prozent sorgte für gute Stimmung an der Börse Frankfurt. Aber wird der Optimismus anhalten? Wie es aus technischer Sicht beim DAX aussieht, erklärt Kristian Volaric von Flatex. Volaric spricht im Interview mit DER AKTIONÄR TV darüber, wie die Reise für den DAX weitergehen könnte. Außerdem verrät der Experte für Charttechnik, worauf Anleger achten sollten, wenn sie erfolgreich an der Börse handeln wollen.