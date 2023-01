Der Versuch, erstmals Satelliten von Großbritannien aus in den Orbit zu befördern, blieb ohne Erfolg. "Cosmic Girl", eine von VIRGIN ORBIT modifizierte Boing 747, startete auf dem "Spaceport Cornwall". Das Flugzeug trug eine Rakete mitsamt Satelliten, sie wurde wie vorgesehen im Luftraum ausgeklinkt und gezündet.



Eine "Anomalie" führte vor Erreichen der Zielhöhe im erdnahen Weltraum zum Abbruch bzw. Ende der Mission. VIRGIN ORBIT wertete den Versuch insofern als Erfolg, da verschiedene Partner zum Teil erstmals zusammenarbeiteten; von der US-amerikanischen Federal Aviation Administration bis hin zur britischen Royal Air Force. Börsianer bevorzugten eine andere Sichtweise.



Die Aktie von VIRGIN ORBIT war am Jahrestief 1,60 $ gestartet. Vor dem Launch-Event gewann sie wieder etwas an Höhe. Bis zu 2,25 $. (Der höchtste Punkt wurde zuvor im Februar 2022 bei 11,28 $ markiert.) Dem Vorbild des realen Geschehens folgend, erreichte die Aktie mit Nasdaq-Kürzel VORB ein neues 2023er Jahrestief bei zwischenbörslichen 1,54 $.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.





VIRGIN ORBIT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de