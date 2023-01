Mainz (ots) -Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:Sonntag, 12. Februar 2023, 9.03 Uhr37°LebenGenug vom Z-Wort! So leben Roma in DeutschlandRoma sind eine heterogene Gruppe. Die, die sich integrieren wollen, kämpfen mit ihrer inneren Zerrissenheit - sie wollen hier ankommen, aber auch ihre Tradition als Roma aktiv leben.Der Film zeigt, wie zwei junge Roma ihren Platz in der Gesellschaft suchen und dabei andere Roma ermuntern, gegen jede Tradition Bildung als existenziell zu verstehen. Sie engagieren sich für eine Welt ohne Vorurteile und Klischees.Almira, 32, Mutter von drei Kindern, war schon 18, als sie ihren Freundinnen erstmals erzählte, dass sie Romni ist - aus Angst vor Abwertung durch das Z-Wort "Zigeuner".Jasar, 29, heute Student der Politikwissenschaften, erfuhr früh Unterstützung durch seine Eltern. Sein Vater, der einst als Gastarbeiter aus Mazedonien nach Deutschland kam, engagierte sich seit Jahren im Verein Carmen e.V. Jasar folgte ihm in seinem Engagement. "Viele denken heute immer noch", so Jasar, "dass wir Goldketten tragen, musikalisch sind und im Wohnwagen leben. Gerade die, die erfolgreich sind, verstecken sich. Wir Roma sind nichts Besseres, aber ganz sicher auch nicht schlechter als die anderen."Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5413148