Unterföhring (ots) -Unterföhring, 10. Januar 2023 - Toller Jahresauftakt für alle Fußballfans: Pünktlich zum Bundesliga-Start nach der WM-Pause bieten Sky Deutschland und DAZN wieder das beliebte Kombiangebot an. Neukunden haben ab heute die Möglichkeit, das Sky Bundesliga-Paket in Kombination mit DAZN zu einem Preis von 38,99 Euro monatlich zu buchen. Kunden erhalten Zugang zur DAZN-App sowie zu den zwei linearen Kanälen DAZN1 und DAZN2 und erleben dank der Kombination den vollen Fußballgenuss an einem Ort.Sky Bestandskunden haben weiterhin die Möglichkeit das DAZN-Vorteilsangebot zu nutzen. Dabei können sie ganz einfach zum bestehenden Sky Abonnement DAZN für 19,99 Euro monatlich dazubuchen.Beide Angebote sind nur für kurze Zeit verfügbar und zunächst bis zum 15. Februar 2023 zeitlich befristet.Das DAZN Jahresabo ist eine ideale Ergänzung zum Sky Bundesliga-Paket mit allen Samstagsspielen der Bundesliga inklusive der Original Sky Konferenz, dem "tipico Topspiel der Woche" und der kompletten 2. Bundesliga. Auf DAZN können Fans mit u.a. den Freitag- und Sonntagsspielen der Bundesliga sowie 121 Spiele der UEFA Champions League inklusive Konferenz, deutscher Konferenz und der UEFA Women's Champions League sowie den europäischen Topligen LaLiga, Serie A und Ligue 1 den besten Fußball an einem Ort erleben.Über Sky QSky Q vereint die besten Eigenschaften, die sich die Zuschauer:innen von einer All-in-One Plattform wünschen - Fernsehen, Streaming und Apps. Mit nur einer Fernbedienung für alles bietet Sky Q eine große Sendervielfalt von Sky-, Partner- und Free-TV-Sendern. Zudem erhalten die Sky Q Kund:innen Zugriff auf die beliebtesten Mediatheken wie ARD, ZDF und RTL+ sowie eine große Auswahl an kostenlosen und Premium-Apps wie Spotify, Prime Video, RTL+ und DAZN. Die Programm-Vielfalt ist eingebettet in eine wegweisende Benutzeroberfläche, die einen einfachen und schnellen Zugang zu vielen Funktionen bietet wie Restart oder Autoplay. Die smarte Sky Q Sprachsteuerung macht die Suche nach dem Wunschprogramm einfach und intuitiv. Sky Q ist sowohl über Kabel, Satellit oder über das Internet verfügbar. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar. Sky Q Kund:innen können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen. Mehr Infos zu Sky Q gibt es hier (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404).Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.