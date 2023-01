Die Klinik soll zu einem Zentrum für komplexe orthopädische Eingriffe in der Region werden

Burjeel Holdings, einer der führenden privaten Gesundheitsdienstleister in der MENA-Region, hat in Zusammenarbeit mit dem renommierten orthopädischen Chirurgen Dr. Dror Paleyeine Klinik in den Vereinigten Arabischen Emiraten eröffnet, die sich auf komplexe Pflegeleistungen und pädiatrische Spezialgebiete konzentriert. Die Paley Middle East Clinic in der Burjeel Medical City (BMC) in Abu Dhabi hat sich zum Ziel gesetzt, ein Zentrum für komplexe Eingriffe in der Region zu werden, indem sie eine spezialisierte orthopädische Versorgung der Weltklasse bietet. Es handelt sich um die erste Klinik ihrer Art im Nahen Osten und Asien von Dr. Paley, der bislang rund 20.000 Eingriffe zur Verlängerung und Rekonstruktion von Gliedmaßen durchgeführt hat.

Dr. Paley ist international anerkannt für sein Know-how in den Bereichen Gliedmaßenverlängerung, Deformitäten-Rekonstruktion und Gelenkerhaltung bei Kindern und Erwachsenen. Die Klinik in BMC bietet Diagnose und Behandlung spezieller orthopädischer Erkrankungen, einschließlich angeborener Gliedmaßendeformitäten, posttraumatischer Gliedmaßendefekte, Knochenheilungsstörungen, Knochendefekte, Skelettdysplasie, Stoffwechselstörungen, Fußdeformitäten und peripherer Nervenstörungen.

BMC, eine der führenden Einrichtungen der quartären Versorgung in den VAE, erwartet, dass die von einer umfassenden Rehabilitationsabteilung unterstützte Klinik als wegweisender Pionier für orthopädische chirurgische Spitzenleistungen und Innovationen dienen wird.

"Ich freue mich, mit BMC in den VAE an den Start zu gehen. Gemeinsam wollen wir die Vereinigten Arabischen Emirate zu einem Zentrum für die Verlängerung von Gliedmaßen und die Korrektur von Fehlbildungen machen, das Patienten aus der ganzen Welt für modernste Behandlungen anzieht", so Dr. Paley.

John Sunil, CEO von Burjeel Holdings, begrüßte Dr. Paley mit den Worten: "Diese Zusammenarbeit ist ein weiterer, wichtiger Schritt im Bestreben der Gruppe, Spitzenleistungen im Gesundheitswesen zu erbringen und die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern. Wir investieren laufend in neue Partnerschaften, um modernste medizinische Technologien und Innovationen zu identifizieren, die uns bei der Bereitstellung komplexer Pflegeleistungen für die Menschen helfen. Dank Dr. Paleys Fachwissen können die Menschen nahezu jeden Aspekt der orthopädischen und neurochirurgischen Versorgung in Anspruch nehmen, was die VAE zu einem gefragten Zentrum für solche Leistungen macht."

