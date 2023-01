Fünf Anlagestrategien, gebündelt in nur einem Zertifikat! Weitere Infos zu Five Lions gibt es hier: https://bit.ly/3XmNfjY Viele Anleger, die im letzten Bullenmarkt neu an die Börse gekommen seien, hätten 2022 erstmals Verluste eingefahren, erklärt Marc Wilhelms von PP Asset Management im wallstreet:online-Interview. Investoren wägen ab, ob eine Rezession bevor steht und wann die Notenbanken die Zügel wieder lockern. Das rückt für Fondsmanager Wilhelms auch die Frage nach der richtigen Anlagestrategie in den Mittelpunkt. Mit seinem eigenen Produkt möchte er deshalb das Beste aus einem diversifizierten Anlageuniversium zusammstellen. Das Ziel: Jedes Jahr eine positive Performance abliefern. Das ist Wilhelms und seinem Team von PP Asset Management sogar im Krisenjahr 2022 gelungen. Ob sich offensiv mit Aktien für den nächsten Bull Run in Stellung bringen oder mit Anleihen und Derivaten das Kapital absichern: Das Five Lions Zertifikat verbindet verschiedene Anlagestrategien, um langfristig überdurchschnittliche Performance zu liefern. Hinweis: Bei den hier bereitgestellten Informationen handelt es sich um Werbemitteilungen, für welche die wallstreet:online Publishing GmbH eine Vergütung erhält. Die Angaben beruhen nicht auf einer objektiven und unabhängigen Analyse des beworbenen Finanzinstruments. Ebenso wenig berücksichtigen sie die individuelle Situation der Leser, sie können eine qualifizierte Anlageberatung daher nicht ersetzen. Der Handel mit Wertpapieren birgt immer die Gefahr des Verlusts bis hin zum Totalverlust. Dies gilt insbesondere für gehebelte Produkte, grundsätzlich sollten die Positionsgrößen gehebelter Derivate daher klein gehalten werden. 0:00 Einleitung 2:04 Auf Diversifizierung kommt es an 3:12 Lösung für Anleger 4:30 Das Five Lions Zertifikat 9:08 Fazit