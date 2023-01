Japan führend unter den Mega-Airlines und Mega-Flughäfen der Welt; All Nippon Airways und Tokyo Haneda International auf Platz 1

OAG, die weltweit führende Datenplattform für die globale Reisebranche, hat im Rahmen ihrer Punctuality League 2023 die pünktlichsten Fluggesellschaften und Flughäfen der Welt vorgestellt.

Japan führt die Liste der 20 Mega-Airlines der Welt an. All Nippon Airways liegt mit einer Pünktlichkeitsrate (On Time Performance, OTP) von 88,79 auf Platz 1, gefolgt von Japan Airlines (Platz 2; OTP 88,07 %). LATAM Airlines (OTP 85,03 %) belegt Platz 3 und Azul Airlines (OTP 84,87 %) Platz 4 unter den LATAM-Fluggesellschaften. Fünf US-Fluggesellschaften vervollständigen die Top 10 mit Delta Air Lines (OTP 81,79 %) auf Platz 6.

Insgesamt fünf europäische Fluggesellschaften zählen zu den Top 20 der Mega-Airlines, darunter KLM Royal Dutch Airlines auf Platz 11 (OTP 73,06 %).

Unter den Top 20 der Low-Cost-Carrier (LCCs) weltweit rangiert die deutsche Eurowings (OTP 95,26 %) auf Platz 1, gefolgt von Thai AirAsia (Platz 2; OTP 92,33 %) und Jeju Air (Platz 3; OTP 91,84 %). Auf Platz 7 der LATAM-Fluggesellschaften liegt Viva Air Colombia (OTP 81,63 %) und auf Platz 14 der US-amerikanischen Fluggesellschaften Southwest Airlines (OTP 71,61 %).

Unter den 20 Mega-Flughäfen der Welt liegt Tokio Haneda mit einem OTP von 88,06 auf Platz 1. In Nordamerika belegte Atlanta Hartsfield-Jackson International (OTP 80,08 %) Platz 2 und Mexico City International (OTP 72,73 %) Platz 12. Der OTP an den größten europäischen Flughäfen wurde in diesem Jahr durch operative Ressourcenprobleme während des Sommers beeinträchtigt.

"Die weltweite Pünktlichkeit erreicht ein Niveau, wie es zuletzt vor der Pandemie verzeichnet wurde, da die Fluggesellschaften daran arbeiten, den operativen Druck und die Verspätungen zu reduzieren", so John Grant, Chefanalyst bei OAG. "Das Vertrauen in die Erholung des Reiseverkehrs wächst und die Fluggesellschaften bestellen neue Flugzeuge, kündigen neue Flugrouten an und die arbeitsrechtlichen Probleme scheinen sich zu lösen."

