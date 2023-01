DJ MÄRKTE USA/Zurückhaltung vor Verbraucherpreisen und Berichtssaison

NEW YORK (Dow Jones)--Mit einer leicht positiven Tendenz zeigt sich die Wall Street am Dienstag zur Eröffnung. Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise am Donnerstag und der zum Wochenausklang beginnenden Berichtssaison dominiert Zurückhaltung, heißt es. Der Dow-Jones steigt kurz nach der Eröffnung um 0,1 Prozent auf 33.557 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite klettern um 0,1 bzw. 0,2 Prozent.

Die mit Spannung erwarteten Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell auf einer Konferenz der Riksbank in Schweden brachten keine neuen Erkenntnisse. Powell räumte dem Kampf gegen die Inflation weiter Priorität ein, vermied aber konkrete Aussagen über das Ausmaß anstehender Zinserhöhungen.

Zur Bekämpfung der Inflation wird die US-Notenbank die Zinsen nach Ansicht der Präsidentin der Fed von San Francisco, Mary Daly, auf über 5 Prozent hieven. "Ich glaube, irgendetwas über 5 ist nach meinem Dafürhalten absolut wahrscheinlich", sagte sie im Interview mit dem Wall Street Journal. Die Notenbank sei in der "kniffligeren" zweiten Phase des Straffungszyklus angekommen. Die neusten US-Konjunkturdaten am vergangenen Freitag hatten die Hoffnungen auf eine gemäßigtere Gangart der Fed bei den kommenden Zinserhöhungen verstärkt.

Am Freitag werden JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo und Bank of America mit ihren Ergebnissen für das vierte Quartal die Berichtssaison einläuten. Diese wird womöglich von Konjunktur- und Inflationssorgen geprägt sein. Analysten erwarten, dass die im S&P-500-Index notierten Konzerne den ersten Rückgang bei den Quartalsgewinnen im Vorjahresvergleich seit dem Höhepunkt der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 berichten werden. Für das vierte Quartal rechnen die Analysten laut Factset mit einem Gewinnrückgang von im Schnitt 4,1 Prozent, was eine deutliche Kehrtwende gegenüber dem Wachstum von mehr als 31 Prozent im Vorjahr bedeuten sollte.

Dollar mit leichter Erholung

Der Dollar erholt sich etwas von den jüngsten Abgaben. Der Dollar-Index legt um 0,1 Prozent zu. Der nächste Impuls dürfte hier von den US-Verbraucherpreisen am Donnerstag ausgehen, heißt es.

Die Ölpreise setzen ihre Erholung fort. Für Brent und WTI geht es um bis zu 1,2 Prozent aufwärts. Von leichten Abgaben im Verlauf erholen sich die Notierungen wieder. Hintergrund waren Aussagen von Fed-Vertretern, die ihre Absicht bekräftigt hatten, die Zinssätze weiter anzuheben. Höhere Kreditkosten in den USA und anderen Teilen der Welt dürften die Weltwirtschaft in diesem Jahr belasten, was die Nachfrage nach Energie dämpfen wird. Der Internationale Währungsfonds (IWF) sagt voraus, dass ein Drittel der Welt im Jahr 2023 eine Rezession erleben wird.

Die Renditen am US-Anleihemarkt erholen sich leicht von den jüngsten Abgaben. Die Rendite der zehnjährigen Papiere legt um 4,2 Basispunkte auf 3,58 Prozent zu. Der Goldpreis kann seine jüngsten Gewinne noch weiter ausbauen. Die Feinunze verteuert sich um 0,4 Prozent.

Broadcom und Qualcomm mit Abgaben

Broadcom geben um 0,9 Prozent nach. Die Aktien waren in den letzten Handelsminuten im regulären Geschäft am Vortag unter Druck geraten - belastet von einem Bericht, wonach Apple (+0,5%) an eigenen WiFi- und Bluetooth-Halbleitern arbeite, wodurch jene von Broadcom überflüssig würden. Auch derzeit noch von Qualcomm gefertigte Chips soll Apple Ende 2024 oder Anfang 2025 dem Bericht zufolge selbst fertigen wollen. Qualcomm waren im Zuge dessen ebenfalls im späten Handel leicht unter Druck geraten. Die Aktie gewinnt nun 0,7 Prozent.

Agilent Technologies gewinnen 2,4 Prozent. Das Technologieunternehmen teilte einen 2 Milliarden Dollar schweren Aktienrückkauf mit. Das Programm soll am 1. März beginnen und ein bestehendes ersetzen. Für die Papiere von Frontline geht es um 18,6 Prozent aufwärts. Der Spezialist für Rohöltransporte auf dem Seeweg hat die im Juli bekannt gegebene Fusion über einen Aktientausch mit Euronav (-17,8%) gekündigt.

Nach dem Kurssprung von fast 24 Prozent zu Wochenbeginn geht es mit der Aktie von Bed Bath & Beyond um weitere 11,7 Prozent aufwärts. Der angeschlagene Einzelhändler hat enttäuschende Zahlen zum dritten Geschäftsquartal veröffentlicht, nachdem er in der vergangenen Woche die Anleger auf die Möglichkeit einer Insolvenz eingestimmt hatte. Nun versicherte Bed Bath & Beyond aber, alle strategischen Optionen zu prüfen und die Investoren zeitnah zu informieren.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.556,53 +0,1% 38,88 +1,2% S&P-500 3.897,24 +0,1% 5,15 +1,5% Nasdaq-Comp. 10.656,35 +0,2% 20,70 +1,8% Nasdaq-100 11.124,10 +0,1% 15,66 +1,7% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,24 +2,9 4,21 -17,9 5 Jahre 3,70 +2,7 3,67 -30,2 7 Jahre 3,64 +3,3 3,61 -32,8 10 Jahre 3,58 +4,2 3,54 -30,1 30 Jahre 3,71 +4,8 3,66 -26,4 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:24 Uhr Mo, 17:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,0749 +0,2% 1,0729 1,0741 +0,4% EUR/JPY 141,72 +0,1% 141,74 141,70 +1,0% EUR/CHF 0,9906 +0,2% 0,9895 0,9866 +0,1% EUR/GBP 0,8831 +0,2% 0,8828 0,8810 -0,2% USD/JPY 131,85 -0,0% 131,97 131,94 +0,6% GBP/USD 1,2171 -0,1% 1,2165 1,2191 +0,6% USD/CNH (Offshore) 6,7859 +0,1% 6,7850 6,7714 -2,1% Bitcoin BTC/USD 17.289,02 +0,5% 17.193,67 17.277,58 +4,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,49 74,63 +1,2% +0,86 -5,9% Brent/ICE 80,04 79,65 +0,5% +0,39 -6,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 69,48 74,30 -6,5% -4,82 +2,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.878,65 1.871,80 +0,4% +6,85 +3,0% Silber (Spot) 23,67 23,66 +0,1% +0,02 -1,2% Platin (Spot) 1.089,75 1.081,25 +0,8% +8,50 +2,0% Kupfer-Future 4,03 4,03 +0,0% +0,00 +5,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

