Es handelt sich um die fünfte Übernahme durch Modus Create in zwölf Monaten

Modus Create, ein Beratungsunternehmen für digitale Transformation, meldete heute die Übernahme von Clarisoft, einem rumänischen Software-Engineering-Unternehmen mit umfassender Erfahrung in der Entwicklung kundenspezifischer Produkte für Unternehmen.

Es handelt sich dabei um die fünfte Übernahme durch Modus Create in zwölf Monaten. Sie krönt ein Jahr mit beschleunigtem Wachstum und mit der Nennung in der Inc. 5000-Liste, in die das Unternehmen zum achten Mal in Folge aufgenommen wurde. Seit Mai hat Modus Create sein Angebot durch die Übernahme des Software-Engineering-Unternehmens Tweag, des Produktentwicklungsunternehmens Promptworks und der Beratungsunternehmen Atlas Authority und Twybee von Atlassian erweitert. Bei der Übernahme von Clarisoft handelt es sich um die dritte Übernahme durch Modus Create auf dem europäischen Markt.

Der Hauptsitz von Clarisoft befindet sich im rumänischen Bukarest. Clarisoft ist bekannt für die Entwicklung von Qualitätssoftware für Unternehmen, den Mittelstand und Behörden aus aller Welt, insbesondere in Sektoren wie dem Gesundheitswesen, der Automobilindustrie, dem Finanzwesen und der Telekommunikation. Zu den Kunden des Anbieters zählen Unternehmen wie Cisco und Livongo Health.

Bogdan Bucura, CEO von Clarisoft, wird bei Modus eine leitende Funktion im Vertrieb übernehmen. Mircea Enache, der Entwicklungsleiter, wird in leitender Funktion im Lieferbereich tätig sein. Außerdem werden 40 erfahrene Mitarbeitende aus den Bereichen Engineering, Entwicklung und Projektmanagement von Modus übernommen.

"Wir bauen unsere Kompetenzen und unseren Pool talentierter Mitarbeitender weiter aus, die das Know-how von Modus Create als führender globaler Partner für die Produktentwicklung vertiefen. Mit der Übernahme von Clarisoft erweitern wir unsere Präsenz in Europa und stärken unser Angebot im Bereich der Entwicklung von Unternehmenssoftware, im Bereich führender Cloud-Plattformen und bei der Bereitstellung von Microservices", so Sarah McCasland, Chief Strategy Officer von Modus Create. "Am wichtigsten ist, dass Clarisoft in puncto Unternehmenskultur gut zu uns passt und sich nahtlos in die Werte von Modus einfügt, die darin bestehen, hochwertige Produkte für unsere Kunden zu entwickeln."

"Mit der Übernahme durch Modus Create sah ich die Möglichkeit für Clarisoft, Teil eines größeren Unternehmens zu werden und gleichzeitig genau den Service anzubieten, den unsere Kunden erwarten", so Bogdan Bucura, CEO von Clarisoft. "Wir werden unsere Fachkompetenz in Bereichen wie Microsoft Azure einbringen und damit das bereits heute hochangesehene Software-Engineering-Team von Modus erweitern. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden künftig die umfassenderen Serviceleistungen von Modus in Bereichen wie der Plattformmodernisierung und dem digitalen Betrieb anbieten zu können."

Über Modus Create

Modus Create ist ein Beratungsunternehmen im Digitalbereich, das seine Kunden dabei unterstützt, durch digitale Innovationen Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Wir unterstützen Unternehmen bei ihren Transformationsprozessen durch strategische Beratung und Produktentwicklung während des gesamten Lebenszyklus. Unser globales Team aus Strategie-, Entwicklungs- und Technologiespezialisten hat für einige der weltweit führenden Markenunternehmen leistungsstarke digitale Angebote geschaffen. Weitere Informationen finden Sie unter moduscreate.com.

Über Clarisoft

Clarisoft Technologies ist ein führendes Softwareentwicklungsunternehmen mit Niederlassungen in Europa und den USA. Wir bieten digitale Full-Stack-Lösungen für die Unternehmens- und Personalaufstockung durch Outsourcing-Dienste in Rumänien. Wir bieten qualitativ hochwertige, kostengünstige Serviceleistungen im Bereich der kundenspezifischen Softwareentwicklung und der Entwicklung mobiler Apps für Unternehmen.

