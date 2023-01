NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW von 88 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2023 dürfte sich die Debatte im Autosektor wieder um Absatzvolumina, Preise und den Produktmix drehen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Er blickt dabei verhalten voraus. Der Experte rät in diesen unsicheren Zeiten, Aktien einzeln zu beurteilen - und auf solche mit besonders großem Überraschungspotenzial in puncto Gewinn zu setzen. Von BMW erwartet er ein solides Jahr./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2023 / 07:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005190003