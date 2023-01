DJ BMW bleibt Spitzenreiter - Mercedes kommt näher, Audi abgehängt

FRANKFURT (Dow Jones)--Trotz eines starken Jahresendspurts konnte Mercedes-Benz den Wettbewerber BMW nicht von der Spitzenposition der Premiumautohersteller nach weltweiten Verkäufen verdrängen. Der Münchener Autokonzern musste zwar im Gesamtjahr bei seiner Kernmarke einen Absatzrückgang um gut 5 Prozent auf 2,1 Millionen Fahrzeuge hinnehmen. Damit liegt BMW aber weiter vor Mercedes-Benz: Der Stuttgarter Konzern erzielte dank eines starken Schlussquartals nur einen leichten Absatzrückgang von 1 Prozent auf gut 2,04 Millionen Autos.

"Damit behauptet die Marke BMW weiterhin Platz 1 im weltweiten Premium-Segment", betonte der DAX-Konzern am Dienstag.

Deutlich hinter den beiden Spitzenreitern fährt weiter Audi her. Die Volkswagen-Tochter verzeichnete im Gesamtjahr trotz hoher Verkäufe in Deutschland (plus 19 Prozent) weltweit ein Absatzminus von knapp 4 Prozent auf 1,61 Millionen Autos. Belastet hat vor allem China, wo Audi einen Verkaufsrückgang von gut 8 Prozent hinnehmen musste.

BMW und Mercedes verdoppeln E-Auto-Absatz

Nach Segmenten erzielten alle Hersteller bei Elektroautos deutlich höhere Verkäufe. BMW und Mercedes-Benz konnten den Absatz mehr als verdoppeln. Mit einem Anteil von 9 Prozent am Gesamtabsatz liegen die Münchener hier vor Mercedes-Benz. Bei den Stuttgartern liegt Absatz der vollelektrischen EQ-Modelle an den gesamten Verkäufen bei rund 6 Prozent. Audi erzielte bei den vollelektrischen Autos im Gesamtjahr ein Absatzplus von 44 Prozent.

Allen Herstellern machten zu Jahresbeginn 2022 besonders die Engpässe bei der Versorgung von Halbleitern zu schaffen. Im zweiten Quartal kamen dann die strikten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in China hinzu, die das Wachstum auf dem mit Abstand weltweit wichtigsten Automarkt massiv belastete. Gegen Jahresende zogen die Verkäufe allerdings wieder spürbar an: So erzielten sowohl BMW als auch Mercedes-Benz in China ein Verkaufsplus von rund 13 Prozent. Audi nannte keine separaten Verkaufszahlen für das Schlussquartal.

