Der führende Anbieter im Bereich Datenintegrität ermöglicht es Organisationen des öffentlichen Sektors und Regierungsbehörden, einfacher und effizienter Vertrauen in ihre Daten aufzubauen

Precisely, der weltweit führende Anbieter im Bereich Datenintegrität, bestätigte heute, dass das Unternehmen als Lieferant für das G-Cloud 13 Framework des Crown Commercial Service ausgewählt wurde. Mit dem Status als zugelassener Lieferant baut Precisely seine Position als vertrauenswürdiger Lieferant für die Zentralregierung, die Kommunalverwaltungen und Organisationen des öffentlichen Sektors in ganz Großbritannien aus. Das Portfolio von Precisely an Datenintegritätslösungen ist nun auf der G-Cloud-Beschaffungsplattform verfügbar.

Bei der G-Cloud handelt es sich um eine Initiative, die darauf abzielt, den Prozess der Beschaffung von cloudbasierten Diensten für die britische Regierung und Organisationen des öffentlichen Sektors zu vereinfachen. In diesem Rahmenwerk sind nur Lieferanten und Lösungsanbieter gelistet, die den höchsten Ansprüchen der britischen Regierung in Bezug auf Datenschutz, Sicherheit und Skalierbarkeit genügen, wodurch Organisationen in die Lage versetzt werden, die von ihnen benötigten Dienstleistungen und Lösungen schneller und mit geringerem Risiko zu beschaffen.

Die Regierung und die öffentlichen Dienste stehen unter zunehmendem Druck, der durch die COVID-19-Pandemie noch verschärft wurde, und viele Organisationen, die mit der Bewältigung der anspruchsvollen digitalen Transformation beauftragt sind, haben Mühe, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten. Dies führt zu isolierten Datenbeständen (Datensilos), einer ineffizienten Ressourcennutzung, mangelndem Einblick in die Belange der Bürger und sogar zu Problemen bei der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen. Eine vom Central Gov Strategy Forum kürzlich durchgeführte Studie kam zu dem Schluss, dass die Datenanalytik die dringlichste Sorge der zentralen Regierungsbehörden ist. 65 von ihnen planen, ihre Ausgaben in diesem Bereich im Laufe des Jahres 2023 zu erhöhen.

"Ganz gleich, ob Organisationen nach Wegen suchen, um von veralteten Mainframes auf die Cloud umzusteigen, Daten-Governance-Rahmenwerke zu schaffen, Datenqualität für eine umfassende Sicht auf ihre Bürger aufzubauen oder leistungsstarke räumliche Einblicke zu nutzen erfolgreiche Programme zur digitalen Transformation müssen auf genauen, konsistenten und kontextbezogenen Daten basieren", sagte Jay Reilly, SVP EMEA bei Precisely. "Mit unserer Aufnahme in die G-Cloud 13 erhalten Organisationen des öffentlichen Sektors einen leichteren Zugang zu unserem Portfolio an Datenintegritätslösungen, die ihnen die nötige Entscheidungssicherheit geben, um das Leben der Bürger zu verbessern."

Weitere Informationen über die Lösungen von Precisely für Behörden und den öffentlichen Sektor erhalten Sie hier oder bei einem Besuch des Precisely-Teams auf dem bevorstehenden Public Sector Data Summit.

Über Precisely

Precisely ist der Weltmarktführer im Bereich Datenintegrität und unterstützt über 12.000 Kunden in über 100 Ländern, darunter 99 der Fortune-100-Unternehmen, mit Genauigkeit und Verlässlichkeit. Die Precisely-Produkte in den Bereichen Datenintegration. Datenqualität, Daten-Governance, Location Intelligence und Datenanreicherung fördern bessere unternehmerische Entscheidungen und schaffen so bessere Ergebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter www.precisely.com.

