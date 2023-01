Stuttgart (ots) -Die AfD-Fraktion hat vor ihrer Winterklausur einen neuen, auf fünf MdL verkleinerten Vorstand gewählt. Als neuer Fraktionschef wurde Anton Baron MdL aus dem Wahlkreis Hohenlohe gewählt. Der 35jährige Wirtschaftsingenieur mit Migrationshintergrund setzte sich nach mehreren Stichwahlen gegen Emil Sänze MdL durch. "Ich bin sehr überrascht und erfreut über das Vertrauen meiner Fraktionskollegen, die sich damit für einen Generationswechsel entschieden hat. Ich stehe für die Zukunftsfähigkeit unserer Fraktion und für die konsequente Fortsetzung unserer bürgerlich-konservativer Politik, an der wir morgen auf unserer Klausur weiterarbeiten."Neuer Parlamentarischer Geschäftsführer ist der 30-jährige Fachinformatiker Daniel Lindeschmid aus dem Wahlkreis Backnang. Zu stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden wählte die Fraktion erneut Dr. Rainer Podeswa MdL sowie den 50-jährigen Industriemeister Hans-Jürgen Goßner MdL aus dem Wahlkreis Göppingen und Udo Stein MdL, der wie Podeswa in seinem Amt bestätigt wurde. Anschließend wurden noch die Arbeitskreise sowie die fachpolitischen Sprecher neu gewählt.Erinnerung: Die neue Fraktionsführung stellt sich und die politischen Ergebnisse der Fraktionsklausur am Donnerstag, 10.00 Uhr, im BMZ vor.Pressekontakt:AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergDr. Thomas Hartung; PressesprecherKonrad-Adenauer-Straße 370173 Stuttgartthomas.hartung@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127902/5413263