Das Berliner Unternehmen hat allein im vierten Quartal 2022 mehr als 1200 AEM-Elektrolyseure EL 4.0 ausgeliefert. Die neuesten Produkte werden in Pisa gefertigt, wo die Serienproduktion erfolgreich angelaufen ist.Wasserstoff ist in aller Munde und Enapter gehört zu den bekanntesten Anbietern von Elektrolyseuren in Deutschland und Europa. Allein im vierten Quartal habe das Berliner Unternehmen mehr als 1200 AEM-Elektrolyseure EL 4.0 weltweit ausliefern können. Dies entspricht einer Gesamtleistung von knapp drei Megawatt. Für das Gesamtjahr verzeichnete Enapter einen Umsatzsprung um rund 75 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...