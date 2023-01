© Foto: Yonhap - picture alliance / YONHAPNEWS AGENCY



Zwar will der Multimilliardär von der Liste der reichsten Menschen verschwinden. Dennoch braucht auch er ein regelmäßiges Einkommen - und setzt dafür auf diese Aktien.

Bill Gates zählt zu den reichsten Menschen der Welt. Mit einem Vermögen von 103 Milliarden US-Dollar belegt er den sechsten Platz im Forbes-Ranking 2023, das aktuell von Bernard Arnould und Elon Musk angeführt wird. Im Vergleich zum Vorjahr büßt der Microsoft-Gründer somit zwei Plätze ein - und wie es scheint, ist der Abstieg ganz in seinem Interesse. So kündigte Gates im Juni vergangenen Jahres via Twitter an:

Ich habe vor, praktisch mein gesamtes Vermögen an die Stiftung zu geben. Ich werde auf der Liste der reichsten Menschen der Welt nach unten rutschen und schließlich ganz verschwinden.

Noch aber ist er da - und auch sein Portfolio bleibt prominent. Einblicke in dieses zeigt seine Strategie: Gates investiert langfristig, konservativ und ausschüttungsorientiert. Neben den Aktien von Microsoft und Berkshire Hathaway, die laut der Plattform Dataromas rund 27 und 23 Prozent seines Portfolios ausmachen, setzt Gates seit einigen Jahren verstärkt auch auf Dividendenaktien.

So steht an vierter Position in Gates Portfolio das Unternehmen Waste Management, das 1968 gegründet wurde und, wie der Name schon verrät, im Bereich der Abfallwirtschaft tätig ist. Im dritten Quartal des vergangenen Jahres erwirtschaftete es einen Umsatz von 5,08 Milliarden US-Dollar. Der Nettoertrag lag dabei bei 639 Millionen US-Dollar. Und selbst im schwierigen Jahr 2022 kündigte Waste Management an, die Dividende anzuheben - das 20. Mal in Folge. Ausgezahlt wird die Rendite in Höhe von 1,6 Prozent im März dieses Jahres.

Aber auch die Aktien des Baumaschinen-Unternehmens Caterpillar stehen in der Gunst des Profianlegers Gates. Trotz schwierigem Marktumfeld legten die Papiere im vergangenen Jahr um circa 20 Prozent zu. Rückenwind soll Medienberichten zufolge vor allem das Infrastrukturprojekt Joe Bidens gegeben haben, das Caterpillar neue Aufträge bescherte. Ende des Jahres 2022 kündigte das Unternehmen an, die vierteljährliche Dividende auszuschütten. Im Juni 2022 wurde sie, wie schon in den vergangenen 29 Jahren, angehoben - diesmal um 8,1 Prozent auf 1,20 US-Dollar.

Ebenfalls im Portfolio von Bill Gates anzutreffen ist der US-Shopping-Riese Walmart, der im dritten Quartal des vergangenen Jahres ein Umsatzplus von knapp neun Prozent verzeichnete - und das trotz teuren Rechtsstreits und hoher Verbraucherpreise. Auch die Walmart-Aktie legte in den vergangenen zwölf Monaten um circa sieben Prozent zu. Anleger durften sich zudem über Dividendenrenditen von 1,53 Prozent freuen. Und die Aussichten sind gut. Ob Analysten der Schweizer Großbank UBS oder der US-Investmentbank Goldman Sachs: Sie empfehlen den Kauf und heben das Kursziel auf 160 bis 170 Euro an.

(ner) für die wallstreet:online Zentralredaktion