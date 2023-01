Ludwigsburg (ots) -Feedback von Anfang an als Prinzip der künstlerischen Ausbildung ist ein Credo der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg (ADK). Aktuell läuft die Bewerbungsphase an der Ludwigsburger Akademie für das Wintersemester 2023/24 in den Studiengängen Regie, Schauspiel und Dramaturgie. Noch bis Ende Januar sind Bewerbungen im Studiengang Schauspiel möglich. Nach zwei Jahren Corona startet gleich die erste Prüfungsrunde wieder in Präsenz. "Die frühe Begegnung, der Austausch, das persönliche Kennenlernen vor Ort und Feedback," sehen Prof. Ludger Engels, Künstlerischer Direktor und Geschäftsführer der ADK, und die Studiengangsleitungen als Basis einer erfolgreichen gemeinsamen Ausbildungszeit in künstlerischen Berufen.Die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg bildet gemeinsam mit der Filmakademie Baden-Württemberg einen Campus, ein einzigartiges Kreativlabor: Die fundierte künstlerische Ausbildung an den Schnittstellen von Theater, Film und neuester Medientechnologie und ein hoher Praxisbezug zeichnen sie als zukunftsweisende Ausbildungsstätte für zeitgenössische Theaterberufe aus. Ein weites Netzwerk von Dozierenden aus der künstlerischen Praxis ebnen den Weg in die Profession. Zu den Bildungszielen der Akademie gehört, alle Studierenden auf einen transdisziplinären Arbeitsbereich innerhalb der kulturellen Institutionen, aber auch außerhalb in unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft vorzubereiten. Die Ausbildung der eigenen künstlerischen Sprache und Persönlichkeit sowie das Wissen über Phänome der Kunst soll sie befähigen, kreative Räume als Orte der persönlichen und politischen Auseinandersetzung zu eröffnen und zu bespielen.Am 18.01.2023 können sich Interessenten am Studiengang Schauspiel in einer Online-Veranstaltung informieren und offene Fragen an die Studiengangsleiter stellen. Die Bewerbungsfrist für Regie endet am 10.03.2023, für Dramaturgie am 03.04.2023. Weitere Informationen www.adk-bw.dePressekontakt:Dorothea Volke | dorothea.volke@adk-bw.deTel. ++49 (0) 7141 - 30 99 6-70Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg GmbH |D-71638 Ludwigsburg | www.adk-bw.deKünstlerische Direktion, Geschäftsführung: Prof. Ludger EngelsVerwaltungsleitung (ppa.): Diana ZankerOriginal-Content von: Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131140/5413287