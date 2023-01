Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG Stamm -0,49% auf 102, davor 16 Tage ohne Veränderung , AMS -0,24% auf 8,32, davor 8 Tage im Plus (24,66% Zuwachs von 6,69 auf 8,34), Rosgix -0,11% auf 3255,62, davor 7 Tage im Plus (2,27% Zuwachs von 3186,85 auf 3259,15), voestalpine -0,22% auf 27,28, davor 6 Tage im Plus (10,33% Zuwachs von 24,78 auf 27,34), Österreichische Post -0,15% auf 32,8, davor 6 Tage im Plus (11,73% Zuwachs von 29,4 auf 32,85), Wienerberger -0,48% auf 25, davor 5 Tage im Plus (11,45% Zuwachs von 22,54 auf 25,12), Marinomed Biotech +0,37% auf 54,2, davor 5 Tage im Minus (-7,53% Verlust von 58,4 auf 54), Frequentis -0,35% auf 28,7, davor 4 Tage im Plus (2,49% Zuwachs von 28,1 auf 28,8), Athos Immobilien+6,12% auf 52, davor 4 Tage ohne Veränderung , ...

