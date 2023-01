Halle/MZ (ots) -



Eine echte Verkehrswende braucht weit mehr als E-Wagen, den Verzicht auf unnötige Autofahrten und ein bundesweites Tempolimit. Was Deutschland braucht, ist ein Wurf, dessen Größe der Energiewende gleichkommt. An dieser ackert Deutschland seit der rot-grünen Bundesregierung von 1998, während im Verkehrsbereich Stillstand herrscht: Zunächst waren die SPD-Verkehrsminister mit der Privatisierung der Bahn beschäftigt, dann kümmerten sich die CSU-Verkehrsminister um neue Autobahnen in Bayern, und nun achtet die FDP auf die Verhinderung des Tempolimits und auf den Neubau von Autobahnen. Was fehlt, sind nicht Rad- und Bahn-Vertreter beim Autogipfel, sondern Fahrradstädte-Gipfel, Schienen-Konferenzen und Gesetzespakete zur Erstellung von Stufenplänen für den Mobilitätsumbau.



