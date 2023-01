Minimaler Aufwand, geringes Risiko: https://bit.ly/3Cy35jN Jede Woche eine neue Aktie! Jetzt Lars Wisslers "Aktie der Woche" ausprobieren! Bedrohung für Google und Content Creator oder einfach nur ein neues Silicon-Valley-Spielzeug - Der Chatbot ChatGPT schreibt zusammenhängende Texte in Sekundenschnelle und beantwortet Fragen ausführlich. Die KI-unterstützte Software hat in kürzester Zeit einen neuen Hype ausgelöst. Manche Beobachter sprechen sogar von der größten Tech-Innovation seit der Einführung des Iphone 2007. Stefan Schrader vom Finanzdienstleister Titus erklärt im wallstreet:online-Interview, wer und was hinter ChatGPT steckt. Besonders spannend: Software-Riese Microsoft ist bereits länger an OpenAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT, beteiligt und möchte jetzt weitere zehn Milliarden investieren. Könnte die Software zum Gamechanger für die Suchmaschine Bing und damit zur Gefahr für Platzhirsch Google werden - Jetzt das komplette Interview ansehen!