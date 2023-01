Künstliche Intelligenzen werden immer beliebter in jeglichen Bereichen. Neben Google möchte nun auch Microsoft Milliarden Dollar in eine OpenAI investieren. Man kennt das Unternehmen u.a. von dem ChatbotGPT, welcher immer mehr an Bekanntheit erlangt. Microsoft ist bereits bei dem Start-up beteiligt. Der Wettbewerb im Bereich KI wird sich für Google nun verschärfen. Neue Finanzierungsrunde zwischen Microsoft und OpenAI Das Nachrichtenportal Semafor ...

