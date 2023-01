Riad, die Hauptstadt von Saudi-Arabien, wird morgen zum dritten Mal Gastgeber des spanischen Supercups 2023 sein. Die vier Mannschaften (Real Madrid, Barcelona, Valencia und Real Betis) werden an dem Turnier teilnehmen, das vom 11. bis 15. Januar 2023 im König-Fahd-Stadion von Riad durchgeführt wird und vom Sportministerium ein Teil der Sportevents der zweiten Diriyah-Saison ist.

Der spanische Meister Real Madrid spielt morgen, am 11. Januar,gegen Valencia, während der spanische Pokalsieger Real Betis am Donnerstag, dem 12. Januar,auf den Rivalen Barcelona trifft. Die Sieger der beiden Spiele spielen am Sonntag, dem 15. Januar,um den spanischen Super Cup. Alle drei Spiele werden um 10:00 Uhr Riad-Zeit ausgetragen.

Die drei Teams Real Madrid, Valencia und Real Betis sind gestern auf dem King Khalid International Airport in Riad eingetroffen, während das vierte Team, Barcelona, heute Abend eintreffen soll.

Das spanische Super Cup-Turnier wurde erstmals 2020 von Saudi-Arabien in Jeddah ausgetragen, wo Real Madrid im Finale Atletico Madrid besiegte. Das zweite Turnier wurde Anfang 2022 in Riad ausgetragen und sah Real Madrid nach einem Sieg über Athletic Bilbao erneut als Sieger des Turniers.

Die Ausrichtung dieses Großereignisses durch das Königreich ist Teil der internationalen Sportturniere und -veranstaltungen, die in der Saison 2022 in Diriyah stattfinden. Diese werden vom Sportministerium organisiert, um die Ziele der Vision 2030 des Königreichs zu erreichen und als eine der Initiativen des "Quality of Life"-Programms die spektakulärsten und größten internationalen Sportereignisse auszurichten, um über erstaunliche Aktivitäten eine großartige Erfahrung für die Besucher der Diriyah-Saison sicherzustellen.

