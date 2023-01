OPEX Corporation, seit fast 50 Jahren weltweit führend in Next Generation Automation, erweitert die Fähigkeiten seiner hochmodernen Sure Sort® Warehouse Automation mit RFID-Scanning (Radio Frequency Identification), um dem Kundenbedarf nachzukommen und die betriebliche Geschwindigkeit und Effizienz zu erhöhen.

Als skalierbares, zuverlässiges Sortiersystem mit hohem Durchsatz ist Sure Sort seit langem ein bevorzugtes Lagerautomatisierungssystem für Verteilungszentren, Einzelhandelsgeschäfte und Logistikunternehmen von Drittanbietern, die nach einer kostengünstigen und akkuraten Lösung für Auftragsabwicklung, Cross-Docking und Rücknahmelogistik Ausschau halten.

OPEX hat die optionalen RFID-Scanfunktionen hinzugefügt, um den wachsenden Anforderungen von Kunden gerecht zu werden, besonders von Bekleidungsherstellern und Einzelhändlern. Strichcodes sind manchmal in Kleidungsstücken verdeckt und erfordern zusätzliche Arbeitsschritte durch den Bediener, was den Betrieb verlangsamt. Da für RFID Funkwellen verwendet werden, ist zum Scannen keine Sichtverbindung mehr erforderlich. Neben der Bekleidungsindustrie ist das RFID-Scannen für die Verarbeitung von Mobiltelefonen und Arzneimitteln beliebt, um ein paar Anwendungen zu nennen.

"Die Erweiterung um RFID ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir unsere Werte und Prinzipien leben, unseren Kunden zuhören und auf ihre Bedürfnisse eingehen", sagte Alex Stevens, President, OPEX Warehouse Automation. "Es ist ein weiteres großartiges Tool in unserem wachsenden Portfolio an modularen und flexiblen Technologien und Lösungen für die Automatisierung von Lagern."

Angesichts steigender Lohnkosten und Herausforderungen in der Lieferkette war die Nachfrage nach einer reaktiveren Lagerautomatisierungstechnik noch nie so dringlich. Die robotergesteuerten Lieferfahrzeuge von Sure Sort, iBOTs®, verarbeiten schnell und akkurat bis zu 2.400 Artikel pro Stunde mit nur drei Bedienern und können während der Fahrt durch das System aufgeladen werden.

OPEX wird vom 15. bis 17. Januar auf der NRF 2023 im Javits Center in New York City ausstellen. Das automatisierte Sortierregal von Sure Sort wird vor Ort am OPEX-Stand Nr. 769 präsentiert. Die Teilnehmer können auf der Messe eine Live-Demonstration sehen und sich mit Automatisierungsexperten treffen.

Mit Generationen von Branchenerfahrung und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Entwicklung erstklassiger Automatisierungsfunktionen und fortschrittlicher Technik erfindet OPEX die Automatisierungstechnologie kontinuierlich neu, um Kunden bei der Lösung ihrer bedeutendsten geschäftlichen Herausforderungen zu unterstützen. Seit fast fünf Jahrzehnten dient OPEX als vertrauenswürdiger Partner, der eng mit Kunden zusammenarbeitet, um maßgeschneiderte, skalierbare Lösungen zu entwickeln.

Über OPEX

OPEX Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Next Generation Automation und bietet innovative, einzigartige Lösungen für die Lager-, Dokumenten- und Postautomatisierung. Mit Hauptsitz in Moorestown, New Jersey, USA und Einrichtungen in Pennsauken, New Jersey; Plano, Texas; Frankreich; Deutschland; Schweiz; Großbritannien; und Australien hat OPEX mehr als 1.600 Mitarbeiter, die kontinuierlich kundenspezifische, skalierbare Technologielösungen neu entwickeln und liefern, um die geschäftlichen Herausforderungen heute und in Zukunft zu meistern.

