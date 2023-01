Vertrag umfasst die exklusiven Rechte für ganz Europa an 21 HBO Max European Originals, darunter 168 Episoden von Originalproduktionen

Beschleunigt den Einstieg von SkyShowtime in Originalproduktionen und erweitert das Angebot an regionalen Inhalten in allen seinen Märkten

SkyShowtime bringt drei neue Serien als SkyShowtime Originals auf den Markt und erwirbt exklusive Rechte an über 150 Serienstunden

SkyShowtime der nächste überragende Streamingdienst für Europa hat nach einem Wettbewerbsverfahren die exklusiven europäischen Rechte für 21 regionale Serien von Warner Bros. Discovery erworben, darunter einige der beliebten und von Kritikern gepriesenen HBO Max-Serien aus der Region. Durch den Vertrag hat sich SkyShowtime die Rechte an 168 Episoden insgesamt mehr als 150 Stunden Laufzeit neuer und früher ausgestrahlter Originalprogramme gesichert. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht mitgeteilt.

Borys Szyc in SkyShowtime's Warszawianka. (Photo: SkyShowtime)

Der Deal beinhaltet drei brandneue Serien, deren Produktion bereits abgeschlossen ist und die 2023 ihre Weltpremiere auf SkyShowtime feiern werden, und beschleunigt den Einstieg des Unternehmens in das Segment der Originalprogramme. Zu den neuen Serien, die als SkyShowtime Originals gezeigt werden, gehören ID (Finnland und Schweden), The Winner (Tschechien und Slowakei) und Warszawianka (Polen). Außerdem wird auch die zweite Staffel von Por H o Por B (Spanien) bei SkyShowtime Premiere haben. Die erste Staffel von Por H o Por B wird ebenfalls bei diesem Streamingdienst zu sehen sein. Die Premierentermine dieser Serien werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Zu den weiteren beliebten Serien, die im Rahmen des Vertrags erworben wurden, gehören einige Serien, die vor kurzer Zeit erstmals auf HBO Max Premiere präsentiert wurden und nun exklusiv auf SkyShowtime zu sehen sein werden. Bei diesen Serien handelt sich um Beartown (Schweden), Beforeigners (Norwegen), Kamikaze (Dänemark), Lust (Schweden) und The Informant (Ungarn). SkyShowtime wird über die Option verfügen, die weltweiten Rechte an allen verlängerten Serien zu erwerben und neue Staffeln für mehrere Serien zu bestellen.

Neben den neuen Originalserien erweitert SkyShowtime mit dieser Vereinbarung seinen umfangreichen und attraktiven Katalog an von der Kritik gepriesenen Serien kurz vor den verbleibenden Starts in weiteren Märkten Europas. Neben den neun neuen und aktuellen Serien werden ab März 2023 mehrere Staffeln von 12 erfolgreichen HBO Max-Serien exklusiv auf SkyShowtime zu sehen sein.

Zu diesen Titeln gehören: Czech It Out! (Tschechien), Foodie Love (Spanien), Hackerville (Rumänien), No Activity (Spanien), One True Singer (Rumänien), Pray, Obey, Kill (Schweden), Ruxx (Rumänien), Success (Kroatien), Todo Lo Otro (Spanien), The Sleepers (Tschechien), Tuff Money (Rumänien) und Welcome to Utmark (Norwegen).

Alle erworbenen Serien werden in allen 22 Märkten für SkyShowtime-Abonnenten verfügbar sein.

Monty Sarhan, CEO bei SkyShowtime, erklärt: "Dies ist ein bedeutender Deal für SkyShowtime, mit dem wir früher als geplant im Bereich der Originalprogramme Fuß fassen können. Als ein speziell für Europa konzipierter Streamingdienst ist SkyShowtime ganz den Verbraucherinnen und Verbrauchern in unseren Märkten verpflichtet. Regionale Programminhalte sind ein wichtiger Teil unserer Strategie, und wir freuen uns, dass wir diese neuen Serien und populären Sendungen, die bei den Zuschauern in Skandinavien, Mittel- und Osteuropa und in Spanien auf Resonanz stoßen, bei uns zeigen können."

SkyShowtime hat im Februar 2022 die aufsichtsrechtliche Genehmigung erhalten und baut sein Programmteam in allen Märkten weiter aus. Neben den im Rahmen dieses Vertrags erworbenen Serien verstärkt SkyShowtime auch seine eigenen Programmkapazitäten.

Jon Farrar, Head of Programming bei SkyShowtime, sagt: "Regionale Originalprogramme waren schon immer eine wichtige Komponente unseres Programmangebots. Wir sind sehr erfreut, diesen ersten Schritt unserer Strategie der Originalprogramminhalte bekannt geben zu können. Wir engagieren uns in einzigartiger Weise in unseren Märkten und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit regionalen Autoren und Produzenten, um unseren Abonnenten noch mehr authentische Geschichten anbieten zu können."

SkyShowtime wurde speziell für Europa gegründet und verfügt über Teams in sechs regionalen Niederlassungen. Seine Apps und Inhalte werden in 18 Sprachen und in 22 Märkten verfügbar sein.

SkyShowtime ist bereits in 12 Märkten präsent und startete im September in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden, gefolgt von den Niederlanden und Portugal im November. Seit Dezember ist der Streamingdienst in Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Serbien und Slowenien verfügbar. Im ersten Quartal 2023 wird SkyShowtime in den verbleibenden Märkten Albanien, Andorra, Tschechien, Ungarn, Kosovo, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Slowakei und Spanien starten.

Neben den regionalen Inhalten bietet SkyShowtime exklusive TV-Premieren von Kinofilmen, neue exklusive Serienproduktionen, Inhalte für Kinder und Familien sowie eine Auswahl kultiger Bibliothekstitel und Boxsets von Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios und Peacock alles zum Streamen an einem Ort verfügbar.

Weitere Einzelheiten zu den SkyShowtime Originals:

ID (Arbeitstitel)

Staffel: 1

Episoden: 6

ID(Arbeitstitel) ist eine finnische Krimiserie. Die Geschichte handelt von der finnischen Kunstbetrugsermittlerin Emma, die sich verdeckt in ein Stockholmer Auktionshaus einschleust, um die Verbindung des Unternehmens zu einem berüchtigten Geldwäscher namens Blanko zu untersuchen. Um nicht aufzufliegen, wählt Emma die Tarnidentität Annika, eine hitzköpfige Socialite, deren Leben von wilden Partys, Drogen und Alkohol geprägt ist das Gegenteil der kühlen, ruhigen und gefassten Emma. In dieser verwegenen Rolle öffnen sich ihr die Türen zur verborgenen Welt des gehobenen Kunstbetrugs. Als Annika wird Emma jedoch mit Erinnerungen aus ihrer Vergangenheit konfrontiert, die sie zu verdrängen versucht hatte.

Por H o Por B

Staffel: 2

Episoden: 8

Por H o Por B, eine in Spanien produzierte Serie, kehrt mit einer zweiten Staffel zurück. Nach der Reise in der ersten Staffel, die uns von Parla in das Madrider Viertel Malasaña führte, kehren Hache (Marta Martín) und Belén (Saida Benzal) für ein neues Abenteuer zurück. Die beiden Freundinnen leben noch immer in Malasaña, aber die Dinge haben sich geändert. Das Vierteil ist weiterhin ein verrückter und frivoler "Themenpark", doch die jungen Frauen haben ihren Platz gefunden, ohne ihre Authentizität aufzugeben. Sie haben den Ort akzeptiert, und wie es scheint, hat auch Malasaña sie akzeptiert. Hache hat einen neuen Job: Sie arbeitet in einem Nagelstudio. Belén versucht, mit verschiedenen Jobs über die Runden zu kommen, ohne dabei ihren Traum, Schauspielerin zu werden, aus dem Blick zu verlieren. Auch Itziar Castro, Diego Castillo, Javier Bódalo und Brays Efe werden wieder in ihren Rollen zu erleben sein.

The Winner

Staffel: 1

Episoden: 6

The Winnerist eine tschechisch-slowakische Familienkomödie, die die Geschichte von Viktor Hudák (Ady Hajdu) erzählt einem fiktiven Premierminister eines kleinen europäischen Landes, der seine politische Karriere aufgibt und in den Alltag zurückkehrt. Als sein Nachfolger die Politik, die er ein Leben lang aufgebaut hat, schonungslos verwirft, wird ihm schnell klar, dass er als ehemaliger Premierminister nur wenig Einfluss hat.

Um zu zeigen, dass er immer noch relevant ist, versucht er, zu Hause, wo er mit seiner Frau und seinen drei Töchtern lebt, die Führung zu übernehmen. Doch nach langen Jahren der Trennung hat Viktor den Familienalltag verlernt. Er findet eine Familie vor, die sich längst an ein Leben ohne ihn gewöhnt hat, und eine Gruppe von Frauen, die seinen politischen Gegnern, mit denen er als Premierminister zu tun hatte, weit überlegen ist. Weitere wichtige Rollen haben Ivana Chýlková und Milan Ondrík.

Warszawianka

Staffel: 1

Episoden: 11

Warszawianka ist eine fiktive polnische Dramaserie, die den tragikomischen Abenteuern einer 40-jährigen urbanen Legende (Borys Szyc) in Warschau folgt. Er ist ein sehr komplexer Charakter, ein verantwortungsloser Partylöwe, ein notorischer Casanova und zugleich mit aller Welt befreundet. Hinter dieser Fassade plagt ihn die Selbstverachtung -beengt von seinen Eltern (Krystyna Janda und Jerzy Skolimowski) und gefangen in einer Kultur und Zeit, die ihn geprägt haben. Das Schreibtalent mit einem Kopf voller Träume hat die Herzen der Generation X erobert. Doch erwachsen ist er nie geworden. Er ist schwach. Nachdem er alles gehabt und dann wieder verloren hat, versucht er, sich in der modernen Welt zurechtzufinden, umgeben von den schillerndsten Persönlichkeiten der Stadt.

Weitere Einzelheiten zu den neuesten populären Serien, die exklusiv auf SkyShowtime zu sehen sind:

Beartown

Staffel: 1

Episoden: 5

Dieses schwedische Drama basiert auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman. Beartown verliert langsam an Boden gegenüber den gewaltigen Bäumen, die es umgeben, aber als das Eishockey-Juniorenteam die Chance hat, das nationale Halbfinale zu gewinnen, ruhen nun alle Träume der Einheimischen auf den Schultern einer Handvoll Jugendlicher. Diese schwere Last wird zum Auslöser einer Gewalttat, die ein junges Mädchen traumatisiert und eine Stadt in Aufruhr versetzt. Beschuldigungen machen die Runde, und wie Wellen auf einem Teich erfassen sie Beartown und lassen keinen Einwohner unberührt.

Beforeigners

Staffeln: 1 und 2

Episoden: 6 (pro Staffel

Diese komödiantische norwegische Sci-Fi-Serie spielt in einer nahen Zukunft, in der Menschen aus der Vergangenheit auftauchen. Die Beforeigner kommen aus drei Zeitperioden: der Steinzeit, der Wikingerzeit und dem späten 19. Jahrhundert. Die norwegische Gesellschaft, die in der Serie gezeigt wird, ist komplex und birgt Chancen und Herausforderungen für beide Seiten, aber es gibt auch Hoffnung und Menschlichkeit. Beforeigners eröffnet Einblicke in ein surreales Universum und ist zugleich eine Buddy-Cop Story, in der Kommissar Lars Haaland (Nicolai Cleve Broch) und Alfhildr Enginsdottir (Krista Kosonen) in einem Mordfall ermitteln, der sich Jahre nach der ersten Welle der Zeitmigration ereignet.

Kamikaze

Staffel: 1

Episoden: 8

Kamikaze ist eine bewegende dänische Dramaserie, die die temperamentvolle und charmante 18-jährige Julie (Marie Reuther) auf einer Wiederentdeckungsreise begleitet, nachdem sie ihre Eltern und ihren Bruder bei einem Flugzeugabsturz verloren hat. Plötzlich findet sie sich allein in einer großen Villa wieder, mit teuren Autos in der Garage und all dem, was sich die meisten Menschen nur erträumen: Jugend, Schönheit und Geld viel Geld. Doch materieller Besitz hat für Julie keinen Wert mehr, und sie ist gezwungen, einen Grund zum Weiterleben zu finden. Sie begibt sich auf eine wilde und turbulente Reise, die sie von ihrer Heimat Dänemark bis in die entlegensten Winkel der Welt führt. Die Serie basiert auf dem Roman Muleum von Erlend Loe.

Lust

Staffel: 1

Episoden: 8

Anette (Sofia Helin), Nadia (Anja Lundqvist), Ellen (Julia Dufvenius) und Martina (Elin Klinga) sind Freundinnen um die 40, die in Stockholm leben und (überwiegend) erfolgreich sind. Als Anette eine staatliche Forschungsstudie mit dem Titel "Sex Is the Highway to Health" durchführt, die untersuchen soll, ob sich guter Sex oder der Mangel daran auf die Gesundheit schwedischer Frauen ab 40 auswirkt, wird den Freundinnen bewusst, in welcher Weise das Leben ihren eigenen Leidenschaften und Wünschen in die Quere gekommen ist. Lust, eine Komödie über Freundschaft und Neugier, handelt von vier Frauen, die das Leben jenseits der Erwartungen von Karriere, Ehe und Mutterschaft erkunden.

The Informant

Staffel: 1

Episoden: 8

Im kommunistischen Ungarn des Jahres 1985 will der Schachmeister Geri (Gergely Váradi) sein zweites Studienjahr in Budapest beginnen, obwohl er dafür seinen kranken kleinen Bruder und den Rest seiner Familie zurücklassen muss. Doch Geri hat ein Geheimnis. Seine Pläne, Mädchen zu treffen und Party zu machen, werden von der ungarischen Staatssicherheit durchkreuzt, die Geri erpresst, seinen charismatischen Klassenkameraden Zsolt Száva (Márton Patkós) auszuspionieren, einen zunehmend radikalen Führer der Demokratiebewegung. Während Geri mit Parteien und politischen Debatten jongliert, bemerkt Száva bald, dass ein Informant unter ihnen ist. Während die Spionage immer mehr zum Schachspiel wird, hadert Geri damit, seine Freunde verraten zu müssen, um seinen Bruder zu retten, und mit der täglichen Frage: Auf wessen Seite soll er stehen?

Über SkyShowtime

SkyShowtime ist Europas nächster führender Streamingdienst, der in über 20 Märkten mit mehr als 90 Millionen Haushalten an den Start geht. SkyShowtime ist bereits in Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Dänemark, Finnland, Montenegro, Norwegen, den Niederlanden, Portugal, Serbien, Slowenien und Schweden verfügbar und kommt noch im ersten Quartal 2023 in Albanien, Andorra, Tschechien, Ungarn, Kosovo, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, der Slowakei und Spanien auf den Markt.

SkyShowtime, ein Joint Venture von Comcast und Paramount Global, bietet die besten Unterhaltungsprogramme, Filme und Serien der Kultmarken Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios und Peacock. SkyShowtime ist die Adresse für exklusive Premieren von Kinofilmen von Universal und Paramount sowie Serienpremieren von Paramount, NBCU und Sky.

