Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -ESY SUNHOME (https://www.esysunhome.com/) ("ESYSH"), ein neuer Anbieter von Energiespeicherprodukten, bereitet derzeit die für den 14. Januar vorgesehene Freigabe seines All-in-one-Energiespeichersystems HM6 vor. Das neue Produkt ist das Ergebnis einer zweijährigen Forschung mit dem Ziel, weltweit Umweltschutzkonzepte in Haushalten einzuführen."Unser neues Produktentwicklungskonzept für Haushaltsenergiespeicher trägt dazu bei, den Umweltschutz zu Hause zum Wohle der jüngeren Generationen zu fördern", sagte Herr Lee, der Gründer von ESYSH. "Die Bereitstellung von Photovoltaik-Energiespeichern in jeder Familie wird die nächste Generation von Kindern frühestmöglich mit Energietechnologie vertraut machen, was dem Umweltschutz zugutekommt."Das ESYSH HM6 übernimmt in erster Linie die Rolle eines neuen Haushaltsgeräts, das die Lebensqualität der Menschen durch Stromversorgung verbessern und ähnlichen Komfort wie Geräte wie Kühlschränke und Waschmaschinen bieten wird. Die Installation des Produkts ist äußerst einfach; es müssen lediglich die Batteriemodule zusammengesteckt werden, um es für den normalen Gebrauch in Betrieb zu nehmen. Dadurch wird das Risiko von Installationsfehlern beseitigt, und die arbeitsbezogenen Installationskosten werden um 60 bis 70 % reduziert.Die wasserdichte und staubdichte IP66-Schutzklasse sorgt dafür, dass der Betrieb von HM6 nicht durch heftige Stürme beeinträchtigt wird. Auch extreme Temperaturen sind kein Problem, da das Produkt selbst bei -20 Grad Celsius nicht vorgeheizt werden muss. Im Falle eines plötzlichen Stromausfalls aktiviert sich das HM6 sofort automatisch und stellt sicher, dass es zu keinen Störungen kommt.Benutzer können zudem mithilfe der APP des Unternehmens den Arbeitsstatus des Produkts rund um die Uhr überwachen. Zur Sicherheit der Benutzer umfasst die APP drei Stufen von Frühwarnmeldungen und einen Alarm, damit sie bei Problemen rechtzeitig den Kundendienst kontaktieren können.Ursprünglich wurde ESYSH zur Herstellung von Lithium-Batterien gegründet, unterstützt von weltweit führenden Schutzsystemen und einem hochprofessionellen Forschungs- und Entwicklungsteam. Basierend auf diesen wesentlichen technischen Voraussetzungen entwickelte der Gründer seine Markenmission und -vision. Herr Lee war besorgt, weil das Angebot an Energiespeichern für Haushalte weltweit beschränkt ist. Unterdessen entdeckte er eine mögliche Verbindung zwischen Lithium-Batterien und Photovoltaik-Energiespeicherlösungen.Über zwei Jahre lang betrieb er intensive Forschung und Branchenstudien, und baute ein effizientes, hochqualifiziertes Team von Fachleuten in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion und Qualitätsmanagement auf. Das Ergebnis dieser zweijährigen Arbeit des Teams ist das HM6, das am 14. Januar freigegeben wird.Als Vater beunruhigen Herrn Lee die Umweltsituation und die besorgniserregenden Szenarien, mit denen seine Kinder als Erwachsene unter Umständen konfrontiert werden könnten. Dies hat auch die Mission der Marke inspiriert: Zukünftige Generationen für den Umweltschutz zu sensibilisieren, der bei ihnen zuhause beginnt und den Einsatz der ganzen Familie erfordert.ESYSH unterhält Niederlassungen in Sydney, Australien und München, Deutschland. Mit der Freigabe der neuen Produkte startet die Marke offiziell ihre globale Geschäftsexpansion.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1979580/0302276f59c060e729413b22d998e72.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/esy-sunhome-kundigt-produktfreigabe-des-hm6-all-in-one-energiespeichers-fur-den-14-januar-an-301718625.htmlPressekontakt:Cecilia AKED,marketing-global@esysunhome.comOriginal-Content von: ESYSUNHOME, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167631/5413364