NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Lützerath:

"Warum ist es für die Bundesregierung nicht möglich, sich mit den Klimaaktivisten der Letzten Generation an einen runden Tisch zu setzen? Wird der Staat wirklich erpressbar, wenn er sich intensiv mit den Argumenten einer immer größer werdenden Gruppe befasst? Natürlich nicht - denn entschieden wird weiterhin im Deutschen Bundestag. Solche Fragen werden derzeit nicht seriös genug debattiert. Was auch daran liegt, dass symbolische Aktionen, wie sie in Lützerath derzeit über die Bühne gehen, dies verhindern."/DP/jha