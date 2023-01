LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zur EU-Nato-Kooperation:

"Was da nun in Brüssel für eine Milliarde Menschen vereinbart wurde, ist ganz anders, als Putin es geplant hatte. Sein Versuch, Russland mit dem Krieg bedeutender, sein Gebiet größer und seinen Einfluss stärker zu machen, ist nach fast elf Monaten im Wesentlichen gescheitert. Auf der anderen Seite haben sowohl die Nato als auch die EU zu einer unerwarteten Stärke gefunden. Wenn Schweden und Finnland endlich ratifizierte Mitglieder der Nato sind, wird die Nato ihren Schutz auf 96 Prozent der EU-Bürger ausgeweitet haben. Andererseits arbeitet die EU daran, diesen Schutz zu optimieren. Etwa durch Milliardeninvestitionen in die Fähigkeiten europäischer Streitkräfte und deren Mobilität innerhalb Europas. Doch das ist nur der Stand vom Tag der Unterzeichnung in Brüssel Anfang 2023. Auf beiden Seiten lauern Unwägbarkeiten."/DP/jha