BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zur Rentenreform in Frankreich:

"In der Rentenkasse würden - ohne "Reform" - bis 2027 rund 15 Milliarden Euro fehlen. Wer soll das glauben? Die überwältigende Mehrheit sogenannter Experten, die sich seit Wochen zum Thema ausbreiten, jedenfalls nicht. Selbst eine kleine Aufstockung der von den Beschäftigten zu zahlenden monatlichen Rentenbeiträge um 0,8 Prozent würde die Kasse bis weit in die 2030er Jahre hinein füllen, versichert der Rentenrat. Darum geht es Macron ganz offensichtlich nicht - und schon gar nicht seinen Freunden in den Chefetagen des Kapitals, denen die vergangenen drei Präsidenten, Macron an der Spitze, einen Teil der Rentenbeiträge schenkten. Wie einst die britische Premierministerin Margaret Thatcher will Macron die Malocher rannehmen und auf ihrem Rücken seine Agenda durchsetzen."/DP/jha