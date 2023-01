Kopenhagen, Dänemark und Houston (ots/PRNewswire) -Topsoe A/S ("Topsoe") und Fidelis New Energy, LLC ("Fidelis") haben eine globale Allianz für eine Technologie geschlossen, die zur Herstellung von kohlenstoffneutralem Wasserstoff verwendet wird. Die Allianz kombiniert das Wasserstoffprozess-Portfolio von Topsoe mit der FidelisH2-Technologie zur Reduzierung von Lebenszyklus-Kohlenstoffemissionen in der Wasserstoffproduktion. Zusammen ermöglicht die Allianzlösung die Herstellung von Wasserstoff aus Erdgas mit einer Lebenszyklus-Kohlenstoffintensität von 0 kgCO2e / kgH2.Die Herstellung von dekarbonisierten Produkten, Materialien und Kraftstoffen durch bewährte Technologien wie das Topsoe Blue Portfolio und FidelisH2 ist ein entscheidender Beitrag zur Dekarbonisierung kohlenstoffintensiver Sektoren der Gesellschaft, einschließlich Industrie, digitaler Infrastruktur, Landwirtschaft, Energie und Transportwesen. Topsoe und Fidelis haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Rolle bei diesem wichtigen Vorhaben zur Beschleunigung der Energiewende zu spielen und sich zusammenzuschließen, um ein Angebot für einen Lebenszyklus-kohlenstoffneutralen Wasserstoff zu bieten, der erneuerbare Energien und Erdgas nutzt.Partnerschaft zur Unterstützung des Energiewandels in der BrancheFidelis und Topsoe werden gemeinsam und exklusiv die FidelisH2-Lizenz zusammen mit dem Technologieportfolio für blauen Wasserstoff von Topsoe vergeben. Topsoe wird die Kommunikation mit potenziellen Lizenznehmern führen, die daran interessiert sind, FidelisH2 zu nutzen, um mit bewährten Technologien kohlenstoffneutralen Wasserstoff auf weltweiter Ebene zu produzieren.Henrik Rasmussen, Managing Director, The Americas, Topsoe, stellte fest: "Dies ist eine spannende Partnerschaft, um den Weg zum Erreichen von Netto-Null im Jahr 2050 zu ebnen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Fidelis, um die Messlatte für Technologien für die Energiewende hoch anzulegen. Mit dieser Allianz können wir Kunden in allen Industriesektoren eine bewährte und außergewöhnliche kohlenstoffneutrale Wasserstofflösung anbieten."Dan Shapiro, Mitbegründer und CEO von Fidelis, sagte: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Topsoe, dem führenden Anbieter von Wasserstoffproduktionstechnologie und Katalysatoren. Nach mehrjähriger Zusammenarbeit mit Topsoe Leadership, Katalysatoren und Technologien freuen wir uns, mit ihnen durch diese globale Allianzvereinbarung offiziell zusammenzuarbeiten, um kohlenstoffneutralen Wasserstoff zu liefern, der aus dem Blue-Portfolio von Topsoe und dem innovativen und neuartigen FidelisH2-Prozess hergestellt wird."Bengt Jarlsjo, Mitbegründer und COO von Fidelis, fügte hinzu: "Wir freuen uns darauf, FidelisH2 für unsere zukünftigen Projekte einzusetzen und anderen ausgewählten Nutzern einen Weg zu einem sauberen Wasserstoff mit Null-Kohlenstoffintensität unter Verwendung von zertifiziertem Erdgas und erneuerbarer Energie zu bieten."Bereitstellung einer skalierbaren Lösung für die kohlenstoffarme WasserstoffproduktionDas branchenführende Wasserstoffprozess-Portfolio von Topsoe umfasst sowohl Methandampfreformierung als auch SynCOR-autothermische Reformierungslösungen zur Herstellung von Wasserstoff mit integrierter Kohlenstoff-Abscheidung. FidelisH2 ist eine proprietäre Lösung für die Integration von erneuerbarer Energie in Reformierungsprozessen, um eine saubere Wasserstoffproduktion zu erreichen. Die neuartige Integration dieser bewährten Technologien, die durch die Allianz angeboten werden, bietet eine skalierbare Lösung, die gut geeignet ist, um wertvolle Klima- und Umweltanreize zu generieren, wie die 45V-Steuergutschriften, die im United States Inflation Reduction Act of 2022 der Vereinigten Staaten vorgesehen sind.Informationen zu Fidelis New EnergyFidelis New Energy ist ein Energiewandel-Unternehmen, das die Dekarbonisierung durch Infrastrukturentwicklung und Investitionen in erneuerbare Brennstoffe, Produkte mit niedriger oder negativer Kohlenstoffintensität sowie Kohlenstoffabscheidung und -Speicherung durch ein wachsendes Portfolio von proprietären und zum Patent angemeldeten Technologien fördert, um die Herausforderungen der Klima- und Energiesicherheit zu bewältigen.Der Fidelis-Ansatz baut auf unserem proprietären ESG-zentrierten RACER-Rahmenwerk auf, in dem wir mit einer Vielzahl von Branchenexperten zusammenarbeiten, um attraktive Märkte und Projekte auszuwählen, und dann gemeinsam und iterativ daran arbeiten, die Umwelt-und Finanzleistung durch die innovative Integration bewährter Technologien von führenden globalen Anbietern zu verbessern.Fidelis New Energy hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas, und Niederlassungen in Baton Rouge, Louisiana, und Kopenhagen, Dänemark. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie www.fidelisnewenergy.com und bleiben Sie über unser LinkedIn -Profil auf dem Laufenden.Informationen zu TopsoeTopsoe wurde im Jahr 1940 gegründet und ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von Dekarbonisierungstechnologien, Katalysatoren und Dienstleistungen für den Energiewandel.Unsere Mission ist es, den Klimawandel zu bekämpfen, indem wir unseren Partnern und Kunden helfen, ihre Ziele in Bezug auf die Dekarbonisierung und die Emissionsreduzierung zu erreichen, einschließlich derer in schwer zu verringernden Sektoren wie der Luftfahrt, der Schifffahrt und der Produktion von Rohstoffen. Von Chemikalien zur Kohlenstoffreduzierung bis hin zu erneuerbaren Kraftstoffen und Plastik-Upcycling sind wir einzigartig positioniert, um der Menschheit dabei zu helfen, eine nachhaltige Zukunft zu realisieren.Topsoe hat seinen Hauptsitz in Dänemark und beschäftigt mehr als 2.100 Mitarbeiter, die Kunden auf der ganzen Welt betreuen. 