Pressemitteilung Cureus erhält aktualisiertes ESG-Risiko-Rating von Sustainalytics - verbesserten, erneut sehr geringen Risikograd erreicht Hamburg, 11. Januar 2023. Das Rating-, Research- und Datenunternehmen Sustainalytics hat in seinem aktualisierten Rating für Cureus das Risiko wesentlicher finanzieller Auswirkungen durch ESG-Faktoren erneut als gering eingestuft. Das Unternehmen konnte sich dabei maßgeblich verbessern. Cureus ist ein auf stationäre Pflegeimmobilien spezialisierter Bestandshalter, der für sein eigenes Portfolio neu baut und dieses aktiv managt. Konkret erreichte das Unternehmen in der Bewertung des Geschäftsjahres 2021 ein ESG Risk Rating von 10,1 Punkten (Vorjahr 12,2 Punkte) nach dem bis zu 100 Punkte laufenden ESG-Bewertungsschema von Sustainalytics. Cureus liegt damit am untersten Ender der Kategorie "geringes Risiko" und kurz vor der Einschätzung "zu vernachlässigendes Risiko". Die Abkürzung ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, der Bericht wurde am 24. Dezember 2022 ausgestellt. Die noch junge Cureus belegte damit in der Kategorie "Immobilien" weltweit Platz 63 von insgesamt 1.070 bewerteten Unternehmen. In der Subkategorie "Immobilienmanagement" verbesserte sich Cureus von Platz 17 auf Platz 12 von insgesamt 157 weltweit bewerteten Unternehmen. Mit der Beurteilung durch Sustainalytics setzt Cureus ihre Transparenzbestrebungen hinsichtlich der Erfüllung nachhaltiger Kriterien in Bezug auf ihre Geschäftstätigkeit fort. Im Sommer 2022 veröffentlichte das Unternehmen auch seinen zweiten Nachhaltigkeitsbericht zum Geschäftsjahr 2021 (Download hier). Gerald Klinck, CEO der Cureus: "Über die erneut sehr positive Einschätzung unseres Risikoprofils durch die unabhängigen Experten von Sustainalytics freuen wir uns sehr, denn das in der Bewertung betrachtete Risiko, dem Cureus den Analysten nach 2021 ausgesetzt war, ist im Vergleich zum Vorjahr sogar leicht gestiegen. Unsere internen Bemühungen im Management von ESG-Risiken, beispielsweise durch klare Prozesse, umfassende Richtlinien und dazugehörige Schulungen sowie weitere Datentransparenz in der Berichterstattung in Bezug auf Verbräuche in unseren Immobilien und auf unseren Baustellen, haben zu einer weiteren Risikoreduktion und diesem hervorragenden Ergebnis geführt. Diesen Erfolg nehmen wir als Ansporn, hier nicht stehen zu bleiben, sondern uns intern und extern in Sachen ESG stetig weiterzuentwickeln." Das ESG Risk Rating von Sustainalytics bietet klare Einblicke in das ESG-Risiko auf Unternehmensebene, indem es das Ausmaß des nicht gemanagten ESG-Risikos einer Organisation misst. Dafür wird die ESG-Performance von mehr als 15.600 Unternehmen auf einer Risiko-Skala von vernachlässigbar bis schwerwiegend bewertet. Das ESG Risk Rating aller beurteilten Unternehmen kann hier nach Branche gefiltert eingesehen werden: https://www.sustainalytics.com/esg-rating. Bildmaterial & Download Foto Gerald Klinck (CEO), Cureus

Über die Cureus GmbH Die Cureus GmbH hat ihren operativen Hauptsitz in Hamburg und ist mit mehr als 15 Jahren Erfahrung und einem Team von rd. 160 Mitarbeitern ein Bestandshalter mit besonderer Expertise für Pflegeimmobilien in Deutschland, der sein Portfolio selbst entwickelt und aktiv managt. Mit der Systempflegeimmobilie hat Cureus einen einzigartigen Standard für Immobilien der vollstationären Pflege und des Service-Wohnens entwickelt, der sich als skalierbare Lösung standortunabhängig umsetzen lässt. Ausgerichtet an den geltenden Anforderungen des Gesetzgebers sowie den Bedürfnissen von Betreibern, Bewohnern und Kommunen, etabliert Cureus durch ihre Pflegeimmobilien mit System neue, einheitliche Maßstäbe für Qualität. Damit bietet das Unternehmen ein hocheffizientes Produkt, das in der Pflege höhere Wirtschaftlichkeit zu geringeren Kostenstrukturen mit verbesserter Wohn- und Servicequalität vereint. Das Bestandsportfolio des Unternehmens ist mit einem Alter von durchschnittlich vier Jahren noch sehr jung und setzt sich per 30. September 2022 aus 51langrfristig verpachteten Immobilien mit 5.071 Pflegeplätzen und 278 Service-Wohneinheiten im Wert von rd. EUR 1 Mrd. zusammen. Es ist im Durchschnitt knapp vier Jahre alt. Hinzu kommen zur Realisierung bis 2026 38 Projekte im Bau und 62 notariell gesicherte Projekte mit perspektivisch weiteren insgesamt rd. 7.740 Pflegeplätzen und rd. 1.830 Service-Wohneinheiten, die heute mit einem erwarteten Wert nach Fertigstellung von rd. EUR 2 Mrd. Euro bewertet sind. www.cureus.de Copyright© 2022 Sustainalytics. Alle Rechte vorbehalten. Diese Meldung enthält Informationen, die von Sustainalytics entwickelt wurden. Diese Informationen und Daten sind Eigentum von Sustainalytics und/oder seinen Drittanbietern (Third Party Data) und werden ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. Sie stellen weder die Befürwortung eines Produkts oder Projekts noch eine Anlageberatung dar und es wird nicht garantiert, dass sie vollständig, aktuell, genau oder für einen bestimmten Zweck geeignet sind. Ihre Nutzung unterliegt den hier verfügbaren Bedingungen.

