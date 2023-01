"Ich denke, dass wir mit der Supermatic etwas Einzigartiges geschaffen haben, wovon die Snowboardindustrie geträumt hat und was sie nie wirklich erreicht hat."von Patrick Gunti Moneycab.com: Nidecker ist seit rund 110 Jahren im Skisport tätig. Ein Paar Abfahrtsskier machte den Anfang, 1984 kam das erste Snowboard. Heute ist Nidecker mit den Marken Nidecker, Yes, Jones, Now und Flow weltweit die Nummer 2 unter den Snowboardmarken. Wie schaffen Sie es, die Innovationskraft über Jahrzehnte aufrechtzuerhalten? Henry Nidecker: Innovation ist in unserer DNA...

Den vollständigen Artikel lesen ...