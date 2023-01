DJ MÄRKTE ASIEN/Aktienanleger vor wichtigen Daten positiv gestimmt

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Börsen zeigen sich am Mittwoch im späten Handel mit Aufschlägen. Damit zeigen sich Aktienanleger positiv gestimmt im Vorfeld der wichtigen Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Donnerstag und der zum Wochenausklang beginnenden Berichtssaison in den USA. Schon das Ausbleiben schlechter Nachrichten reiche offenbar für Käufe, heißt es im Handel. Denn US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte am Vortag keine neuen Erkenntnisse zur Zinsthematik geliefert. Fed- Gouverneurin Michelle Bowman sieht noch jede Menge zu tun, um die Inflation in den Griff zu bekommen.

Nach Ansicht der Fed-Präsidentin aus San Francisco, Mary Daly, wird die US-Notenbank die Zinsen zur Bekämpfung der Inflation auf über 5 Prozent hieven. Auch diese Aussage verschreckt nicht mehr, weil sie bereits zuvor aus dem Kreise der Fed zu hören war. Stattdessen spielen Investoren weiter die Karte Konjunkturerholung in China nach der 180-Gradwende in der Coronapolitik. Dazu passen Meldungen zur Kreditvergabe in China. Denn die Zentralbank hat die großen Banken des Landes aufgefordert, die Kreditvergabe im Jahr 2023 vorzuziehen und die schwachen Glieder der Wirtschaft gezielt zu unterstützen.

In China zeigt sich der Schanghai-Composite etwas fester, der HSI steigt deutlicher um 1,4 Prozent. Die Automobiltitel von Great Wall Motor sinken um 2,2 Prozent, der Konzern setzte 2022 rund 17 Prozent weniger um. Immobilienwerte laufen derweil vorneweg nach den jüngsten Verlusten. Zu den stärksten Aktien in Hongkong zählen Alibaba mit Aufschlägen von 3,7 Prozent.

Der japanische Leitindex Nikkei-225 legt um 1 Prozent auf 26.431 Punkte zu - angeführt vom Elektroniksektor. Trotz der jüngsten Fed-Verlautbarungen setzten Anleger auf eine weniger aggressive Zinspolitik, heißt es zu den Aufschlägen. Yaskawa Electric steigen um 5,4 Prozent, der Konzern steigerte in den vergangenen neun Monaten den Gewinn um 21 Prozent. Nach einem schwachen Ausblick stürzen im Lebensmittelbereich Kewpie um 7,6 Prozent.

In Südkorea gewinnt der Kospi 0,7 Prozent - gestützt von Wehrtechnik- und Industriepapieren. Der Halbleiterwert SK Hynix zieht um 1,2 Prozent nach Plänen für eine nachhaltige Anleihe über 1 Milliarde US-Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.195,30 +0,9% +2,2% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 26.427,10 +1,0% +0,3% 07:00 Kospi (Seoul) 2.367,40 +0,7% +0,7% 07:00 Schanghai-Comp. 3.178,01 +0,3% +2,9% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 21.638,24 +1,4% +8,0% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.269,72 +0,2% +0,8% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.486,03 +0,1% -0,7% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:16h % YTD EUR/USD 1,0753 +0,2% 1,0736 1,0740 +0,5% EUR/JPY 142,13 +0,1% 141,93 141,90 +1,3% EUR/GBP 0,8836 -0,0% 0,8839 0,8833 -0,2% GBP/USD 1,2170 +0,2% 1,2148 1,2160 +0,6% USD/JPY 132,18 -0,0% 132,19 132,10 +0,8% USD/KRW 1.243,00 +0,1% 1.241,19 1.244,92 -1,5% USD/CNY 6,7633 -0,2% 6,7785 6,7814 -2,0% USD/CNH 6,7740 -0,2% 6,7861 6,7906 -2,2% USD/HKD 7,8115 +0,0% 7,8082 7,8079 +0,0% AUD/USD 0,6924 +0,4% 0,6897 0,6899 +1,6% NZD/USD 0,6387 +0,2% 0,6374 0,6373 +0,6% Bitcoin BTC/USD 17.430,88 -0,0% 17.436,21 17.207,81 +5,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,34 75,12 -1,0% -0,78 -7,4% Brent/ICE 79,35 80,1 -0,9% -0,75 -7,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.883,27 1.876,30 +0,4% +6,97 +3,3% Silber (Spot) 23,91 23,60 +1,3% +0,31 -0,2% Platin (Spot) 1.087,90 1.080,50 +0,7% +7,40 +1,9% Kupfer-Future 4,09 4,08 +0,3% +0,01 +7,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

