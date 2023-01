Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz und BMW haben im vergangenen Jahr weniger Autos verkauft als im Vorjahr. An der Nachfrage lag es nicht - fehlende Halbleiter und Corona-Lockdowns in China bremsten den Absatz. Nach einem durchwachsenen vergangenen Jahr für die Autoindustrie gibt der Branchenverband VDA an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) einen Ausblick auf 2023.Die Volkswagen -Kernmarke VW Pkw lieferte im vergangenen Jahr weltweit 4,56 Millionen Autos aus - sieben Prozent weniger als im Jahr zuvor. "Trotz ...

