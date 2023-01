SEVENUM (dpa-AFX) - Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke hat mit einem deutlichen Umsatzwachstum im vergangenen Jahr die Erwartungen von Analysten erreicht. Der Umsatz sei 2022 um fast 14 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro gestiegen und habe damit einen Höchststand erreicht, teilte das Unternehmen am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Der Umsatz mit nicht verschreibungspflichtigen Mitteln legte um 17,2 Prozent auf 1,07 Milliarden Euro zu. Der Wert liegt damit eher am unteren Ende des Unternehmenszieles eines Anstiegs um 15 bis 25 Prozent.

Die Anzahl der aktiven Kunden stieg den Angaben zufolge auf 9,3 Millionen im Vergleich zu 7,9 Millionen 2021. Der vollständige Geschäftsbericht soll am 7. März veröffentlicht werden. Dann wird sich das Unternehmen auch zur Ergebnisentwicklung äußern. In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres hatten steigende Kosten, höhere Abschreibungen und Sonderbelastungen im Zusammenhang mit Übernahmen den Konzern tiefer in die roten Zahlen gedrückt./mis/stk