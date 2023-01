Ein neuer Solarreaktor von Forschern der University of Cambridge nutzt Katalysatoren aus Kupfer und Palladium.Cambridge - Ein neuartiger Reaktor von Forschern der University of Cambridge verwandelt in zwei verschiedenen Kammern gleichzeitig CO2 und Plastikmüll in Wertstoffe. Betrieben wird er allein mit Solarenergie, die von einem Absorber auf Perowskit-Basis eingefangen wird. Derartige synthetisch hergestellte Perowskite gelten auch als Alternative für Silizium in der Fotovoltaik.

Den vollständigen Artikel lesen ...