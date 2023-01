"Die Ersparnisse der chinesischen Haushalte liegen auf Rekordniveau. Nach der Implosion von Teilen des Immobiliensektors hat dieser Sektor an Attraktivität eingebüsst. Davon dürfte der chinesische Aktienmarkt profitieren."Die Ersparnisse der chinesischen Haushalte liegen auf Rekordniveau. Nach der Implosion von Teilen des Immobiliensektors hat dieser Sektor an Attraktivität eingebüsst. Davon dürfte der chinesische Aktienmarkt profitieren. von Alessandro Rollo, Product Manager VanEck Der Anteil der Ersparnisse der privaten Haushalte am chinesischen Bruttosozialprodukt liegt bei etwa 40 %. Ein Grossteil dieses Geldes...

